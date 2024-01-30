Сотни единиц техники в огне: в ВСУ рассказали о боях на ключевом направлении

В ВСУ сообщили о деталях наступления российских войск в районе Серебрянского лесничества.

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В ВСУ рассказали ход боев за Серебрянское лесничество / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины

Российские оккупационные войска продолжают атаковать Серебрянское лесничество в Луганской области с помощью авиационных бомб, но пока им не удается достичь успеха в этом районе. Об этом, комментируя ситуацию на фронте возле Серебрянского лесничества, сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска продолжают попытки наступления на этом участке фронта.

"По Серебрянскому лесничеству выпускается большое количество управляемых авиационных бомб, применяется авиация ра**истов из-за того, что там позволяет само расположение, то есть там большое количество лесов, и бросают большое количество бомб для того, чтобы именно с помощью разрушительного эффекта получить какое-то преимущество", - указывает Фитьо.

видео дня

Он добавил, что по состоянию на сейчас, российские оккупационные войска не имеют успехов в ходе наступательных операций на этом направлении.

"Мы видим большое количество видео, как наши бригады жгут вражескую технику, которая движется там, и россияне на этом направлении тоже ничего не получили пока", - сообщил спикер.

Отвечая на вопрос о тенденциях движения российских войск, спикер отметил, что погодные условия влияют на их действия. В частности, с ростом температуры вражеские силы вынуждены меньше использовать тяжелую технику.

"Только за январь, по состоянию на 28 число, у них потери в технике составили 1394 единицы. Это большие потери, среди которых 169 танков. Сейчас видимо будет акцент увеличен на пехотные штурмы", - предположил спикер.

Наступление россиян на востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что вопрос о возможности российского наступления на Харьков и другие областные центры уже неоднократно становился предметом обсуждения. Он выразил мнение, что россияне не имеют достаточного количества сил, чтобы двигаться на Харьков.

По данным руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, наступление российских войск под Купянском на Харьковщине активизировалось после переброски дополнительных вражеских резервов.

В сети появились первые видеокадры, показывающие последствия попытки российских оккупантов захватить село Табаевка на Купянско-Лиманском направлении.

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