Угроза штурма Харькова: РФ с новыми резервами пошла в атаку, названо направление

Правильно выстроенная оборона позволяет ВСУ держать ситуацию под контролем, говорит Александр Мусиенко.

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Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Facebook/musiienkoua, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Наступление РФ под Купянском на Харьковщине активизировалось после переброски вражеских резервов. В частности, там действует одна из восстановленных танковых армий, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

У оккупантов появилась тяжелая техника, а погодные условия позволили россиянам ее применять, поэтому враг пытается развить успех не только из Синьковки, а из Крахмального и Табаевки, объяснил он в комментарии РБК-Украина.

Вместе с тем правильно выстроенная оборона позволяет ВСУ держать ситуацию под контролем, отбивать атаки и не давать противнику развить оперативно-стратегический успех, считает эксперт.

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Однако он предупредил о том, что враг ищет возможность выйти на соединение с группировкой, которая атакует на Лиманском направлении, пытается развить успех и продвинуться к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу, а также отрезать нашу группировку войск, которая ведет оборонную операцию на Купянском направлении.

"Глобальная цель остается двигаться к западу ближе к Осколу. Ну а первоочередная цель - установить контроль над дорогой (из Купянска в Сватово, - ред.) с дальнейшим выходом южнее или на Купянск-Узловой", - говорит собеседник.

Вместе с тем он уточнил, что Силы обороны получают подкрепление, которое даст возможность остановить врага и, по меньшей мере, замедлить его, отразив атаки и истощив его, возможно, даже создать предпосылки для перехода в локальные контратаки.

Эксперт предполагает, что фаза активных боевых действий продлиться еще в течение месяца, при этом пока рано говорить о выходе россиян на противоположный берег Оскола и дальнейшем наступлении на Харьков.

"Судя по позициям врага, по тому, как они увязли на Купянском направлении, и по тому, что по направлению на Харьков (на Слобожанском участке, - ред.) не фиксируется наращивание вражеских сил, на об угрозе именно для Харькова речь не идет. Это точно", - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ранее сообщалось о наступление войск РФ под Купянском. Россия постоянно будет пытаться взять реванш в Харьковской области, поскольку "вторая армия мира" ужасно проиграла бой за Харьков, отметил Иван Тимочко.

Россияне захватили село на Харьковщине и добились успеха в районе Купянска, считают аналитики Института изучения войны. Согласно оценкам американцев, оккупанты взяли населенный пункт Крахмальное. Также они предположили, что захватчики могут продвинуться на линии Сватово-Купянск-Кременная.

В ВСУ подтвердили отступление из села Крохмальное. Представитель войск Владимир Фитьо сказал, что оккупанты разрушили позиции в населенном пункте, поэтому было принято решение отвести войска.

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