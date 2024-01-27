ВСУ и СБУ работают: нардеп сделал прогноз о сокрушении Крымского моста

Крымский мост – серьезный военный объект, который затрудняет для Украины проведение операций на юге, сказал народный депутат Богдан Яременко.

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Мы должны разрушить Крымский мост, если хотим победить в войне - Яременко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Незаконно построенный агрессором Россией Крымский мост в захваченном Крыму будет разрушен. Украинские военные и спецслужбы работают в данном направлении. Мост является стратегическим военным объектом, который мешает вести операции на юге. Об этом заявил народный депутат Украины, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

Во время чата на Главреде он сказал о том, что Крымский мост используется российскими оккупантами для оптимизации своей логистики на юге, поэтому эстакада должна быть разрушена.

"Крымский мост надо разрушить, но не потому, что мы злые, не потому, что его создали без нашего разрешения, и не потому, что он является символом оккупации. А потому что он серьезно улучшает логистику и обеспечение российских войск не только в Крыму, но и на юге Украины. Через него идет очень много чего, что потом завозится под Херсон, Запорожье и так далее", - сказал депутат. видео дня

Также он добавил, что военные и спецслужбы работают для реализации такой задачи и в конечном итоге мост уничтожат.

"Это прекрасно понимает и военно-политическое руководство Украины. Работа в этом направлении, судя по тому, что я видел в сообщениях от СБУ и ВСУ, никогда не останавливается. Карфаген должен быть разрушен, и он будет разрушен. Конечно, это имеет символический и политический смысл, но разрушен он будет совсем не потому. Это очень серьезный стратегический военный объект, который серьезно затрудняет нам введение сухопутных наступательных операций на юге Украины. Если мы хотим победить мы будем вынуждены выполнить эту задачу. И, судя по всему, наши возможности ежедневно нарастают", - подчеркнул Богдан Яременко.

Крымский мост

Журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев в интервью Главреду говорил, что для уничтожения Крымского моста необходима массированная ракетная атака. Вопрос в том, есть ли у Украины достаточное количество ракет.

У ВСУ появился коридор для ударов по Крымскому мосту, говорил заместитель постоянного представителя президента в Крыму Денис Чистиков. По его словам, благодаря атакам украинских войск система защиты эстакады снижена и появилось больше возможностей, чтобы поразить объект оккупантов.

В Германии призвали канцлера Шольца передать Украине ракеты Taurus, которые способны разрушить Крымский мост. Главу немецкого правительства попросили объяснить, почему не принимается соответствующее решение.

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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