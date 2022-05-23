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"Изнасиловали 8-летнюю девочку": рашисты хвастаются дикими "подвигами" в Украине

23 мая 2022, 11:34

Изнасилование несовершеннолетней совершили российские оккупанты из 125-го полка РФ.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
Рашисты хвастаются изнасилованиями украинских детей / Reuters

Российские оккупанты в Украине продолжают совершать тяжкие преступления, в том числе, появляются новые факты изнасилований украинских детей.

Об этом идет речь в перехваченных разговорах оккупантов РФ, которые публикует Главное управление разведки Минобороны.

Рашисты в переговорах между собой рассказывают о том, что оккупанты изнасиловали 8-летнюю девочку.

Отмечается, что изнасилование совершили российские оккупанты из 125-го полка РФ.

"Приехали фсбшники, завели 300 уголовных дел. Вплоть до того, что изнасиловали 8-летнюю девочку", - рассказывают друг другу оккупанты РФ.

Напомним, ранее была установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин.

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Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Булат Фассахов.

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изнасилование война России и Украины
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