"Изнасиловали 8-летнюю девочку": рашисты хвастаются дикими "подвигами" в Украине

Изнасилование несовершеннолетней совершили российские оккупанты из 125-го полка РФ.
Российские оккупанты в Украине продолжают совершать тяжкие преступления, в том числе, появляются новые факты изнасилований украинских детей.
Об этом идет речь в перехваченных разговорах оккупантов РФ, которые публикует Главное управление разведки Минобороны.
Рашисты в переговорах между собой рассказывают о том, что оккупанты изнасиловали 8-летнюю девочку.
Отмечается, что изнасилование совершили российские оккупанты из 125-го полка РФ.
"Приехали фсбшники, завели 300 уголовных дел. Вплоть до того, что изнасиловали 8-летнюю девочку", - рассказывают друг другу оккупанты РФ.
Напомним, ранее была установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин.
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Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Булат Фассахов.
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