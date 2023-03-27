Изнасилование на Закарпатье: скандальная судья "сбежала" на больничный, девочке ищут новую школу

Прокуратура подаст апелляцию на решение суда по делу об изнасиловании девушки на Закарпатье.

Стали известны детали резонансного дела на Закарпатье / mukachevo.net

Стали известны новые подробности по делу об изнасиловании девушки в селе Верхние Ворота Закарпатской области.

Прокуратура подаст апелляцию на решение суда по делу об изнасиловании девушки на Закарпатье, сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта.

"Только что завершил совещание с руководством правоохранительных органов и представителями профильных департаментов и служб ОВА. Коротко и по сути: прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда", — отметил он.

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По его словам, фигуранты дела с момента совершения преступления не посещали школу вместе с изнасилованной ими девушкой, потому что находились под домашним арестом, а после приговора суда они учатся дистанционно.

Пострадавшей ищут другую школу

"Соответствующим службам дал поручение безотлагательно законным путем блокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками независимо от конечного решения суда. Семье потерпевшей будут предложены другие учебные заведения области для продолжения обучения ребенка. Перечень таких учебных заведений уже сформирован. Окончательное решение за родителями", — добавил глава ОВА.

Он заверил, что держит ситуацию под личным контролем.

Что известно о судье, принявшей скандальное решение

Судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч сбежала на больничный после скандала с решением по делу об изнасиловании 14-летней девочки. Уже сегодня она не вышла на работу.

Как пишет Мукачево.net, судья оформила больничный после того, как история стала известна на всю Украину.

"Приговор выносили на основе обвинения. Прокуратура изменила квалификацию преступления уже в ходе судебного заседания", – ранее заявили в Воловецком районном суде.

Условный срок за групповое изнасилование: что известно

Ранее сообщалось о том, что история об изнасиловании несовершеннолетней девочки на Закарпатье вызвала общественный резонанс в Украине. За сексуальное насилие над 14-летней школьницей трое обвиняемых были наказаны условным лишением свободы с отсрочкой приговора на 2 года. В дело вмешался Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Инцидент произошел в селе Верхние Ворота на Закарпатье. Трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку. Весь процесс они снимали на телефон, а видео распространили в Сети.

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