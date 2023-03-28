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"Пьют, устраивают вечеринки": что известно о парнях, которых обвиняют в изнасиловании девочки на Закарпатье

28 марта 2023, 15:43
Офис генпрокурора обжалует приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки тремя подростками. В ведомстве говорят, что суд вынес слишком легкое наказание.
'Пьют, устраивают вечеринки': что известно о парнях, которых обвиняют в изнасиловании девочки на Закарпатье
В селе на Закарпатье рассказали о подростках, которых обвиняют в изнасиловании девочки/ ua.depositphotos.com

Дело об изнасиловании 14-летней девочки тремя подростками на Закарпатье получило большую огласку после того, как суд решил наказать обидчиков условным лишением свободы с отсрочкой приговора на 2 года. При этом от совершения преступления до вынесения приговора прошло полтора года – надругательство над девочкой произошло еще в августе 2021 года. Журналисты узнали, что несмотря на предоставленную для суда хорошую характеристику в школе, трое обвиняемых подростков имеют не слишком хорошую репутацию в родном селе.

Как рассказал местный священник, подростки пили, употребляли нецензурную лексику и устраивали вечеринки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"По отношению к окружающим ребята были неуравновешенны. Пили, курили, матерились. До вечера были у них гулянки, была громкая музыка", – рассказал настоятель сельского храма.

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В школе, где подсудимым предоставили положительную характеристику, комментариев избегают. При этом не хотят общаться с журналистами и односельчане, на глазах которых и разворачивалась эта история.

Интересной деталью является еще и то, что мать двух подсудимых подростков работает в местном сельском совете. Учитывая, что представители сельсовета, среди прочих, также свидетельствовали в суде, сейчас юристы изучают, не могло ли это повлиять на приговор.

Отец девочки хочет максимального наказания ее обидчикам

Девочке за прошедшие полтора года пришлось многое пережить, рассказывает ее отец. Он подчеркивает, что приговор, о котором объявила судья – слишком мягкий за такое преступление.

"(Наказание – ред.) по максимуму. Я на этом настаивал с самого начала, когда шли следственные действия и до последнего – мои слова записаны в приговоре. Максимальное наказание. Получилось так, что она (судья – ред.) их оправдала. Два года наказания условно – это не срок за насильственные действия группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу", – сказал отец ребенка.

Подростки после выхода из СИЗО ходили за девочкой и матерились

Пострадавшая девочка говорит, что она долго боялась рассказывать о том ужасном дне, потому что обидчики запугали ее. При этом они не оставляли ее в покое даже тогда, когда дело дошло до суда – они свободно ходили по деревне и поливали ее нецензурной лексикой.

"Они три месяца сидели в СИЗО. Потом пришли и были сначала с браслетами, а потом, когда началась война, браслеты сняли и себе так взяли – они ходили повсюду по улице и в магазин ходили. Я шла по улице и они начали за мной всячески кричать, матерными словами", – рассказала пострадавшая.

Изнасилование девочки тремя подростками на Закарпатье – что известно

Ранее сообщалось, что история об изнасиловании несовершеннолетней девочки на Закарпатье вызвала общественный резонанс в Украине. За сексуальное насилие над 14-летней школьницей трое обвиняемых были наказаны условным лишением свободы с отсрочкой приговора на 2 года. В дело вмешался уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Преступление произошло в августе 2021 года. Тогда трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку, при этом весь процесс снимали на телефон, а видео распространили в сети.

Суд вынес приговор по делу только через полтора года после совершения преступления. При этом в процессе рассмотрения дело, возбужденное по статье 152 Уголовного кодекса (изнасилование) изменили переквалифицировали по ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие).

Между тем в Офисе генпрокурора заявили, что уже готовятся обжаловать решение суда в отношении обидчиков несовершеннолетней девочки на Закарпатье. В ведомстве подчеркнули, что приговор, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

Позже стали известны новые подробности по делу об изнасиловании девушки в селе Верхние Ворота Закарпатской области. Скандальная судья "сбежала" на больничный, а пострадавшей девочке ищут новую школу.

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Закарпатье Закарпатская область изнасилование
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