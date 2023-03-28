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Россия поплатится за войну против Украины: США поддержали спецтрибунал для РФ

28 марта 2023, 14:05
Бет ван Скаак назвала наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления РФ.
Бет ван Скаак
Бет ван Скаак объяснила механизм создания спецтрибунала / Voanews.com, Скриншот

Государственный департамент США выступает за создание "гибридного специального трибунала" по расследованию преступления агрессии России против Украины, заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа Бет ван Скаак.

"Сейчас, в этот критический момент истории, я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины. Было много разных моделей, которые рассматривались. США подробно рассматривали все "за" и "против" каждой из них и дошли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предполагает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины", — цитирует ее Голос Америки.

В чем суть гибридного спецтрибунала

По словам Ван Скаак, он будет включать:

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  • предметную юрисдикцию по международным преступлениям;
  • привлечение международного персонала (судей, прокуроров, расследователей, адвокатов);
  • предоставление экспертной помощи по запросу Украины.

Посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа не исключила, что на время войны спецтрибунал может находиться в Европе, а в дальнейшем он укрепит европейскую ориентацию Украины.

Она пояснила, что специальный суд мог бы способствовать более широкой международной поддержке, при этом он не потребует резолюции Генассамблеи о создании нового независимого международного института.

Несмотря на то, что США готовы сотрудничать с Украиной и другими государствами, пока не удалось достичь консенсуса по поводу создания подобной гибридной модели международного трибунала.

"Существуют две модели, которые рассматриваются: это эта модель - украинский трибунал, который будет иметь международный характер и будет иметь много международной поддержки и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН. Власть Украины рассматривает оба варианта. Высказывалось преимущество более обособленного международного института, но есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобной институции", — добавила Бет ван Скаак.

Трибунал по расследованию преступлений РФ

Европейский парламент 19 января проголосовал за резолюцию с призывом немедленно создать трибунал по расследованию преступлений страны-агрессора России и ее пособника Беларуси против Украины.

Евродепутаты призвали начать расследование не только против главы Кремля Владимира Путина, но и председателя Беларуси Александра Лукашенко.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду сказал, что создание трибунала над Путиным и Лукашенко зависит от политической воли руководителей стран Европы.

По мнению дипломата, в случае запуска трибунала двум диктаторам придется далеко бежать или исчезнуть.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предположила, что трибунал над Россией может заработать уже летом. Как заявила чиновник, страны Большой семерки работают над этим вопросом и изучают механизмы запуска инициативы.

Война России против Украины:

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