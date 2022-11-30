"Хотели все вместе изнасиловать дочь": житель Казачьей Лопани рассказал, как оккупанты пытали его семью

Житель Казачьей Лопани рассказал, как оккупанты пытали его семью/ скрин

Житель поселка Казачья Лопань на Харьковщине, депутат местной общины Олег Дигало рассказал, что во время оккупации российские солдаты пытали местных жителей. Село более пол года было в оккупации. В это время захватчики забирали мирных людей в пыточные, держали там их по многу суток и жестоко издевались.

Свою историю мужчина рассказал "Радио Свобода". Он отмечает, что с первых дней оккупации его семья собралась в одном доме. Там жили глава семьи, его жена, 29-летний сын, 17-летняя дочь и племянник с женой и ребенком.

Однажды к ним во двор ворвались оккупанты, пробив железные ворота бронетранспортером. Всех мужчин из семьи забрали в пыточную, которую обустроили на железнодорожном вокзале, женщин оставили дома.

Сын Олега Дигало имеет инвалидность из-за гемофилии – болезни, при которой кровь плохо сворачивается и есть риск для жизни человека даже при незначительных травмах. Когда захватчики начали бить сына, отец кричал, чтобы они не делали этого, ведь это было для него смертельно опасно.

"Сын – инвалид детства. У него гемофилия. Когда нас забрали туда в подвал, я очень кричал, просил, чтобы его не били. У него гемофилия, его нельзя бить, потому что не остановится кровь. Чем больше я кричал, тем больше они его били. Племянник мой Артем кричал: "Не бейте моего брата". Он знал, что его будут бить следующим, и его били, но он молчал, терпел", – рассказал мужчина.

Сына и племянника продержали в пыточной 3 дня, а на четвертый отпустили. Олега Дигало держали там 8 дней. После этого перевезли в Гоптовку, где продержали в подвале 2 дня. Там его подвешивали за руки, били палками, кололи в ноги какие-то уколы и пытали током.

Также мужчине угрожали, что привезут его 17-летнюю дочь и все российские солдаты будут ее насиловать на его глазах, но, к счастью, этого не сделали.

Олег отмечает, что его пытали, потому что он депутат. Также он рассказал, что в пыточные привозили очень много гражданских.

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Застенки российских оккупантов на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что зверства россиян на оккупированных территориях подобны действиям нацистов. Захватчики издеваются и пытают живых людей, устраивают депортации жителей и сжигают населенные пункты. Он напомнил, что на вокзале в Казачьей Лопани на Харьковщине нашли помещение для пыток с инструментами для пыток током. Зеленский отметил, что пытки были практикой россиян на оккупированных территориях.

В Изюме на Харьковщине после освобождения города от оккупантов обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине. После этого стало известно, что было найдено еще два таких места.

В конце сентября СБУ обнаружила еще одну пыточную российских захватчиков, где они издевались над украинцами – в селе Липцы на деоккупированной Харьковщине. Пыточную оккупанты обустроили в здании, где в то время располагалась так называемая "народная милиция лнр".

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