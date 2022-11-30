УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Хотели все вместе изнасиловать дочь": житель Казачьей Лопани рассказал, как оккупанты пытали его семью

30 ноября 2022, 17:37

Захватчики избили местного жителя, его сына с инвалидностью и племянника. Их держали много суток в пыточной.

Житель Казачьей Лопани
Житель Казачьей Лопани рассказал, как оккупанты пытали его семью/ скрин

Житель поселка Казачья Лопань на Харьковщине, депутат местной общины Олег Дигало рассказал, что во время оккупации российские солдаты пытали местных жителей. Село более пол года было в оккупации. В это время захватчики забирали мирных людей в пыточные, держали там их по многу суток и жестоко издевались.

Свою историю мужчина рассказал "Радио Свобода". Он отмечает, что с первых дней оккупации его семья собралась в одном доме. Там жили глава семьи, его жена, 29-летний сын, 17-летняя дочь и племянник с женой и ребенком.

Однажды к ним во двор ворвались оккупанты, пробив железные ворота бронетранспортером. Всех мужчин из семьи забрали в пыточную, которую обустроили на железнодорожном вокзале, женщин оставили дома.

Сын Олега Дигало имеет инвалидность из-за гемофилии – болезни, при которой кровь плохо сворачивается и есть риск для жизни человека даже при незначительных травмах. Когда захватчики начали бить сына, отец кричал, чтобы они не делали этого, ведь это было для него смертельно опасно.

"Сын – инвалид детства. У него гемофилия. Когда нас забрали туда в подвал, я очень кричал, просил, чтобы его не били. У него гемофилия, его нельзя бить, потому что не остановится кровь. Чем больше я кричал, тем больше они его били. Племянник мой Артем кричал: "Не бейте моего брата". Он знал, что его будут бить следующим, и его били, но он молчал, терпел", – рассказал мужчина.

Сына и племянника продержали в пыточной 3 дня, а на четвертый отпустили. Олега Дигало держали там 8 дней. После этого перевезли в Гоптовку, где продержали в подвале 2 дня. Там его подвешивали за руки, били палками, кололи в ноги какие-то уколы и пытали током.

Также мужчине угрожали, что привезут его 17-летнюю дочь и все российские солдаты будут ее насиловать на его глазах, но, к счастью, этого не сделали.

Олег отмечает, что его пытали, потому что он депутат. Также он рассказал, что в пыточные привозили очень много гражданских.

Житель Казачьей Лопани
скрин
Житель Казачьей Лопани
скрин

Застенки российских оккупантов на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что зверства россиян на оккупированных территориях подобны действиям нацистов. Захватчики издеваются и пытают живых людей, устраивают депортации жителей и сжигают населенные пункты. Он напомнил, что на вокзале в Казачьей Лопани на Харьковщине нашли помещение для пыток с инструментами для пыток током. Зеленский отметил, что пытки были практикой россиян на оккупированных территориях.

В Изюме на Харьковщине после освобождения города от оккупантов обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине. После этого стало известно, что было найдено еще два таких места.

В конце сентября СБУ обнаружила еще одну пыточную российских захватчиков, где они издевались над украинцами – в селе Липцы на деоккупированной Харьковщине. Пыточную оккупанты обустроили в здании, где в то время располагалась так называемая "народная милиция лнр".

Читайте также:

война в Украине российские военные издевательства Харьковская область вторжение России военные преступления России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:46

Димопулос оправдалась за "пир во время чумы"

17:37

"Хотели все вместе изнасиловать дочь": житель Казачьей Лопани рассказал, как оккупанты пытали его семьюВидео

17:28

Столтенберг назвал условие и время вступления Украины в НАТОВидео

17:07

Самый красивый новогодний маникюр 2023 френч, который очарует всех вокругФото

17:03

Оружие, рубли и прославляющие Россию книги: СБУ провела обыски у бывшего нардепа МураеваВидео

Реклама
16:59

Надя Дорофеева похвасталась ножками в мини-юбке и показала свое красочное искусство

16:51

"Хотят нас закошмарить": военный рассказал, зачем Россия готовит массовые ракетные ударыВидео

16:47

"Ей точно 54?": звезда Спасателей Малибу показала моложавое тело в откровенном белье

16:33

Проблемы с верховенством права: Еврокомиссия рекомендовала заморозить передачу Венгрии 7,5 млрд евроВидео

16:21

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, МИД срочно усиливает безопасность зарубежных ведомствВидео

16:17

Потеряла 45 кг: Ратаковски приближается к аннорексии

16:11

Наступление может быть не только из Беларуси: в ГУР рассказали, где снова может быть вторжениеВидео

15:52

Надя Дорофеева рассказала, будет ли переводить свои русскоязычные хиты на украинскийВидео

15:43

"Таких размеров в моей жизни не было": Лолита в шапке-ушанке записала видео со спальниВидео

15:38

Ставит точку: Алла Пугачева закрывает свою последнюю компанию в РФ

15:25

"Польша готовит захват трех западных областей Украины": в России выдали отборный бредовый фейкВидео

15:23

Приметы на 1 декабря: 3 вещи никогда нельзя делать в первый день зимы, чтобы не потерять деньгиВидео

15:19

Телеканал 1+1 покажет документальный проект, посвященный украинским женщинам на войне

15:13

Полностью отремонтировать энергосистему Украины этой зимой невозможно: в ВР назвали срокиВидео

15:09

Чтобы спать, как младенец: как часто стоит менять наволочку взрослым и детям, и при чем здесь длина волос

Реклама
14:54

Любовь Успенская "в шутку" пригрозила Алле Пугачевой смертью - Примадонна отреагировала

14:52

Вкуснее ничего не придумать: 2 супер простых рецепта из крабовых палочек на Новый год 2023Видео

14:48

Лунный календарь на декабрь 2022: благоприятные и опасные дни месяца

14:45

Без весов и мерного стакана: как отмерить нужное количество муки

14:37

ВСУ получили очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

14:28

"Вату в голове нельзя вылечить": рэпер Крупин жестко прошелся по сбежавшему в РФ запроданцу БардашуВидео

14:28

"Потеря Украиной 100 тыс. военных": в ОП и ВСУ ответили на резонансное заявление главы ЕврокомиссииВидео

14:21

Будет блестеть как новая: чем убрать известковый налет на сантехнике

13:57

В Укрэнерго заявили о сокращении дефицита электроэнергии и росте мощности генерацииВидео

13:47

30 часов трясся в дороге, чтобы погибнуть в Украине: ВСУ уничтожили уральского оккупантаВидео

13:45

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Козерогов, Водолеев и Рыб - чем удивит последний месяц годаВидео

13:40

"Уже есть практический план": Крым могут освободить через год – КарасьВидео

13:00

Гороскоп на завтра 1 декабря: Девы откроют бизнес, а Скорпионы поймают удачу за хвост

12:57

РФ ведет разведку и ищет новые объекты: в ГУР рассказали о подготовке врага к новой ракетной атакеВидео

12:48

Таролог спрогнозировала, в какие дни декабря украинцам стоит ждать больше всего обстреловВидео

12:36

Умер звезда фильмов Крепкий орешек и Топ Ган

12:23

Карась спрогнозировал, какой формат развала России устроит УкраинуВидео

12:04

Киркоров послал двух заядлых "путинистов" за российским кораблем

12:01

Гороскоп Таро на декабрь 2022: Весам - конфликт, Скорпионам - судьбоносная новость, Стрельцам - много денег

11:46

ВСУ ведут бои за Кинбурнскую косу: враг терпит удары, но восстанавливает силы – ОК Юг

Реклама
11:44

Дантес рассказал, почему не хотел детей от Дорофеевой и не будет заводить их в новых отношенияхВидео

11:44

Из обращения главы Еврокомиссии убрали фразу о 100 тысячах погибших украинских военныхВидео

11:22

"Неприлично огромная страна, надо бы ее подсократить": Симоньян назвала истинные цели войны РФВидео

10:44

Перед атакой РФ может нагнетать ситуацию: оккупанты ударят ракетами по Украине в любой момент

10:33

"Пусть мерзнут в темноте": в Чехии предложили отключить от воды и света посольство РоссииВидео

10:05

В Польше меняются правила для беженцев из Украины: за долгое проживание нужно будет платить

09:35

Украина способна вернуть Крым в 2023-м году: Жданов рассказал, что нужно ВСУ для успехаВидео

09:15

Как заставить интерьер выглядеть дорого-богато: 10 простых уловок на заметку хозяевам

08:54

Под Мелитополем прогремели мощные взрывы в клубе с мобилизованными росиянамиВидео

08:35

"Вернуть Московии ее историческое название": постпред Украины в ООН призвал переименовать РоссиюВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять