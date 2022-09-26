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На Харьковщине нашли еще одну пыточную оккупантов: людей после издевательств вывозили в РФ

26 сентября 2022, 13:30

В СБУ показали кадры из обнаруженной пыточной. Захватчики обустроили ее в помещении, в котором расположилась так называемая "народная милиция лнр".

Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
На Харьковщине нашли еще одну пыточную оккупантов/ СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила еще одну пыточную российских захватчиков, где они издевались над украинцами – в селе Липцы на деоккупированной Харьковщине.

Пыточную оккупанты обустроили в здании, где в то время располагалась так называемая "народная милиция лнр". Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Боевики этой террористической организации и российские военные незаконно сажали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом", – говорится в сообщении.

Захватчики применяли к людям, которых забирали в пыточную, жестокие пытки. После этого узников силой увозили на территорию РФ.

Украинские правоохранители пытаются установить всех людей, пострадавших из-за издевательств над ними оккупантов в этой пыточной. Также ведется розыскная работа по установлению лиц захватчиков, которые причастны к издевательствам над гражданским населением и являются военными преступниками.

  • Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
    Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине СБУ
  • Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
    Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине СБУ
  • Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
    Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине СБУ
  • Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
    Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине СБУ
  • Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
    Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине СБУ
  • Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
    Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине СБУ
  • Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
    Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине СБУ
  • Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
    Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине СБУ
  • Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине
    Пыточная оккупантов в селе Липцы на Харьковщине СБУ

В СБУ отмечают, что все собранные данные военных преступлений оккупантов будут впоследствии переданы в Международный уголовный суд в Гааге.

Захватчики пытали людей на оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что зверства россиян на оккупированных территориях подобны действиям нацистов. Захватчики издеваются и пытают живых людей, устраивают депортации жителей и сжигают населенные пункты. Он напомнил, что на вокзале в Казачьей Лопани на Харьковщине нашли помещение для пыток с инструментами для пыток током. Зеленский отметил, что пытки были практикой россиян на оккупированных территориях.

В Изюме на Харьковщине после освобождения города от оккупантов обнаружили массовое захоронение людей, которых убили российские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.

После этого стало известно, что было найдено еще два таких места. В найденных братских могилах похоронены сотни людей, рассказал Владимир Зеленский. Президент призвал мир продолжать санкционное давление на режим Путина.

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