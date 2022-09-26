ВСУ пойдут вперед: Зеленский собрал Ставку и объявил план деоккупации Украины

Владимир Зеленский раскрыл план деоккупации Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего для принятия решений с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

В частности, участники заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта, сообщает пресс-служба главы государства.

"Были приняты решения относительно активных действий сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины", - говорится в сообщении.

Также было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами.

"Президент подчеркнул важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, а также руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования Захид Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования Пивдень Андрей Ковальчук, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Оккупанты отступают.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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