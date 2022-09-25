Там сотни людей: в Изюме нашли еще две братские могилы - Зеленский

В Изюм нашли еще две братские могилы / Коллаж фото president.gov.ua, t.me/V_Zelenskiy_official

После освобождения населенных пунктов от оккупации становится известно о зверствах российских военных. В освобожденном Изюме люди не успели оправиться от одного места массовых захоронений, как стало известно о том, что было найдено еще два таких места. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.

В найденных братских могилах похоронены сотни людей.

"Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит", - сказал он.

Президент призвал мир продолжать санкционное давление на режим Путина.

Армия Украины освободила Изюм

Командир батальона Свобода Петр Кузик 10 сентября сделал заявление о том, что войска России бегут из оккупированного Изюма в связи с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Другой боец украинской армии Тарас Березовец говорил, что военные приблизились к установлению контроля над городом.

Вечером того же дня Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада опубликовала видео, как силы обороны Украины зашли в Изюм. На въезде сразу соорудили украинский блокпост. В городе появилась государственная символика.

11 сентября бойцы батальона "Карпатська Січ" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

Массовое захоронение погибших в Изюме

В городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили российские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.

Сообщалось, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.

Ранее стало известно, что в массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, которая погибла под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

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