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"План выполнен": Аксенов цинично заявил о завершении мобилизации в Крыму

25 сентября 2022, 17:56

Аксенов утверждает, что план призыва "выполнен в полном объеме".

Крым, мобилизация, призыв, российские военные
В Крыму заявили о прекращении мобилизации / коллаж фото Reuters, УНИАН

Оккупационные власти Крыма заявили о завершении мобилизации в армию России. На полуострове уже якобы "выполнили план". Об этом цинично заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Он пообещал завершить все мобилизационные мероприятия до конца 25 сентября.

"Слова благодарности крымчанам, выполнившим свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены", - сказал Аксенов.

Он утверждает, что план призыва "выполнен в полном объеме".

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

Мобилизация в Крыму

22 сентября стало известно о том, что в оккупированном Крыму уже начали выдавать для мужчин повестки. Их присылали даже через сайт госуслуг. Повестка считалась полученной даже если человек несколько дней не посещал свой онлайн-кабинет.

Впоследствии стало известно, что оккупационные власти массово выдают повестки для крымских татар. Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "зачистками" и "геноцидом по этническому признаку".

"Массовая мобилизация крымских татар в Крыму - это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа. Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах - не что иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", - написал Подоляк.

Другие новости:

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