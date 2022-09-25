Попытка "зачистки": у Зеленского отреагировали на массовую мобилизацию крымских татар

Подоляк / Генштаб ВСУ, УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мобилизация оккупационными властями крымских татар на полуострове Крым является настоящим геноцидом по этническому признаку.

Как пишет Подоляк в Twitter, это не что иное, как попытка Кремля "зачистить" нелояльных к себе.

"Массовая мобилизация крымских татар в Крыму - это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа. Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах - не что иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", - написал Подоляк.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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