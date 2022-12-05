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Отца и 2-х детей расстреляли, мать перед смертью изнасиловали: оккупанты убили семью на Запорожье

5 декабря 2022, 17:07
Расследователям удалось установить личности двух российских оккупантов, которые жестоко убили семью украинцев.
Оккупанты убили семью Дармобед на Запорожье
Оккупанты жестоко убили семью Дармобид на Запорожье/ Telegram РИА-Мелитополь, ua.depositphotos.com

На Запорожье в селе Очерет Заря Пологовского района российские оккупанты убили всю семью вместе с малолетними детьми. Отца с двумя детьми они расстреляли, а мать после этого изнасиловали и задушили.

Об этом сообщает РИА Мелитополь. Отмечается, что убийство произошло 17 ноября.

От рук российских захватчиков погибли семья Дармобид– Александр, его жена Наталья и их двое детей.

Между местными жителями и оккупантами возникла ссора. Во время ссоры захватчики застрелили Александра из огнестрельного оружия. Вместе с ним убили и двух малолетних детей. После этого российские военные изнасиловали мать и задушили ее.

Оккупанты убили семью Дармобед на Запорожье
Оккупанты убили семью Дармобид на Запорожье/ Telegram РИА-Мелитополь

После жестокого убийства из дома семьи исчезли деньги и ценные вещи. Это подтвердили родственники погибших.

OSINT-разведчикам удалось установить личности оккупантов-извергов, которые убили семью. Ими оказались:

  • Касьян Иван Юрьевич 1991 года, село Городна Московской области;
  • Толстиков Андрей Юрьевич 1986 года, населенный пункт Жуково Тульской области.
Российский оккупант Иван Касьянов
Российский оккупант Иван Касьянов/ Telegram РИА-Мелитополь
Российский оккупант Андрей Толстиков
Российский оккупант Андрей Толстиков/ Telegram РИА-Мелитополь

Ранее житель Казачьей Лопани на Харьковщине рассказал, как оккупанты издевались над его семьей. Они пытали мужчин, держа их в пыточных по много суток, и хотели все вместе изнасиловать ребенка.

Напомним, российские оккупационные войска оставили после себя на освобожденных территориях Украины много жутких преступлений. Так, на Харьковщине захватчики жестоко поиздевались над несовершеннолетней девушкой и парнем. Оккупанты изнасиловали девочку и отрезали половые органы подростку, а потом казнили их.

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