Россия ударила ракетами по объектам энергосистемы - Укрэнерго

Украинские энергетики работают над тем, чтобы удержать баланс в энергосистеме.

РФ обстреляла объекты энергосистемы Украины / коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты терроризируют украинцев. 5 декабря они устроили ракетный обстрел страны. Некоторые ракеты попали в энергетические объекты. Об этом сообщает Укрэнерго.

Энергетики работают над тем, чтобы удержать баланс в энергосистеме.

"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света", - говорится в сообщении.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что оккупанты ракетами повредили два инфраструктурных объекта в Одесской области. В результате этого пострадал один человек.

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Представитель ВСУ уточнил, что оккупанты уже запустили первую волну ракет, но могут быть следующие.

Украинский военнослужащий Евгений Карась сообщил, что россияне уже выпустили по территории Украины уже около 100 ракет с начала этого ракетного обстрела.

В то же время вследствие ракетного удара в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии. О полном отключении потребителей сообщает АО "Сумыоблэнерго". В части Одессы отключено электроснабжение, а также подача воды, в городе остановился электротранспорт.

Проблем с электричеством также в Кривом Роге. В Николаевской области оперативно отключены все десять очередей графика стабилизационных отключений.

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