Российский безвиз для Грузии и возобновление авиарейсов - это провокация - президент

Российский диктатор Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии.

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Президент Грузии отреагировала на заявление Москвы об отмене визы / коллаж Главред: фото: УНИАН, скриншот: youtube.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на последние новости и назвала провокацией решение страны-агрессора России об отмене виз для граждан Грузии и отмене запрета авиарейсов, действовавшего последние три года.

В своем Twitter Саломе Зурабишвили отметила, что считает решение Москвы "очередной российской провокацией". Она написала, что считает абсолютно неприемлемым возобновление прямого авиасообщения с Россией в условиях, когда РФ продолжает агрессивную войну против Украины и оккупирует часть территории Грузии.

Президент Грузии отреагировала на заявление Путина / скриншот: twitter.com

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В правящей партии "Грузинская мечта" еще не отреагировали на решение Москвы.

Напомним, в боях с оккупантами погиб доброволец ВСУ из Грузии. Во время жестоких боев с российским агрессором погиб грузинский доброволец Зураб Одишвили, воевавший за Украину в рядах "Кавказского легиона".

Данилов рассказал, помогут ли ВСУ выгнать оккупантов из Молдовы и Грузии. Грузия и Молдова должны избавляться от влияния Кремля и присутствия российских оккупационных войск на своих территориях без участия Украины.

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