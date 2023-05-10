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За несколько минут до начала парада в Москве на аэродроме "Балтимор" сбили ракету

Юлия Куришко
10 мая 2023, 14:45 обновлено 10 мая, 14:45
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Под "атакой" ракет якобы оказался военный аэродром в Воронеже.
За несколько минут до начала парада в Москве на аэродроме 'Балтимор' сбили ракету
Военный аэродром "Балтимор" в Воронеже / коллаж Главред: фото: УНИАН, Википедия

Страна-оккупант Россия пожаловалась, что за несколько минут до начала парада 9 мая в Москве противовоздушная оборона сбила "неустановленную" ракету. Якобы ракета пыталась попасть в военный аэродром "Балтимор" в Воронеже.

По информации пропагандистских российских СМИ, ракета была уничтожена силами ПВО в 9:40 утра, пишут российские Telegram-каналы.

В РФ утверждают, что обломки сбитой ракеты нашли вечером в лесополосе вблизи кладбища "Никольское" в Левобережном районе Воронежа.

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При страна-агрессор заявила, что тип и принадлежность ракеты установить пока не удалось. Однако отметили, что найденный фрагмент оказался невзрывоопасным.

В то же время СМИ заявляют, что по предварительным данным, найденный фрагмент – это головка радиолокации самонаведения неустановленной ракеты.

На аэродроме "Балтимор" в Воронеже находится 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии, а также ПВО Западного военного округа РФ. На аэродроме базируются различные воздушные суда Российской армии, в частности Су-24М, Су-24МР, МиГ-25РБ, а также Су-34.

За несколько минут до начала парада в Москве на аэродроме 'Балтимор' сбили ракету
В Воронеже "атаковали" военный аэродром / скриншот: Google maps

"Бавовна" в Брянской области

В Брянской области России заявили о якобы очередной атаке на нефтепровод "Дружба", расположен в 150 км от границы. Под обстрел якобы попал наливной пункт в поселке Свень.

Как сообщает Telegram-канал Baza, атака произошла рано утром сегодня, 10 мая. Под удары попали три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов.

На них обнаружили пробоины диаметром около 10 см. Утечек или возгорания не зафиксировано, пострадавших нет.

За несколько минут до начала парада в Москве на аэродроме 'Балтимор' сбили ракету
В Брянской области "обстреляли" нефтепровод / Скриншот: Telegram-канал Baza

Отмечается, что два удара по резервуарам были нанесены около 5 часов утрас интервалом в 20 минут. Какими боеприпасами обстреляли "Дружбу", пытаются выяснить.

"Хлопок" в России

Напомним, что в РФ горел завод, производящий артиллерию для армии оккупантов. в российской Перми вспыхнул пожар на территории компании Мотовилихинские заводы.

На Белгородщине пожаловались на "хлопок", а в области гремели взрывы. В результате разрушения зафиксированы в 9 жилых домах.

На Кубани дважды был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, завод был атакован украинским беспилотником.

6 мая сразу несколько мощных взрывов прогремели в оккупированном рф Крыму. на месте взрывов наблюдался дым.

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