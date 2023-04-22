Разбитые дома и выбитые окна: на Белгородщине жалуются на "бавовну", в области гремят взрывы

Из-за взрывов разрушения зафиксированы в 9 частных жилых домах в Белгородской области.

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Место прилета в Белгородской области / t.me/vvgladkov

В Белгородской области РФ прогремели новые взрывы. В результате разрушение зафиксированы в 9 жилых домах.

О "бавовне" в селе Новая Таволжанка Шебекинского района рассказал местный губернатор Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий", — рассказал он.

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Вместе с тем он уточнил, что из-за взрывов разрушения зафиксированы в 9 частных жилых домах: выбиты окна, иссечены заборы и фасады.

"Оперативные и аварийные службы на месте продолжают домовый обход территории. Восстановление электроснабжения будет в течение 4-5 часов", — добавил губернатор.

Напомним, власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Там опасаются "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.

Ранее мы писали о том, что в Белгородской области страны-агрессора РФ упали несколько российских ракет. Местные жители слышали сильные взрывы.

При этом неизвестно, это были ракеты, запущенные оккупантами по территории Украины, или ракеты российской ПВО. В любом случае далеко они не долетели.

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