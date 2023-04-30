"Бавовна" в Перми: в РФ горел завод, который производит артиллерию для армии оккупантов

После полномасштабного вторжения России в Украину Мотовилихинские заводы попали под санкции Украины, Евросоюза, Канады и США.

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Пожар в Перми вспыхнул на оборонном предприятии / Фото Telegram

Вечером в субботу, 29 апреля, в российской Перми вспыхнул пожар на территории компании Мотовилихинские заводы. Там производят артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня для российской оккупационной армии.

Кадры мощного пожара были опубликованы в местных Telegram-каналах. На фото видно, как небо поднялся большой столб черного дыма. Его было видно из разных районов города.

Столб черного дыма было видно в разных районах Перми / Фото Telegram

Пожар в Перми вспыхнул 29 апреля / Фото Telegram

Причины пожара в Перми пока что неизвестны / Фото Telegram

Местные спасатели получили сообщение о возгорании в 20:08. В МЧС Прикамья заявили, что, прибыв на место, они установили, что на заводе загорелась трансформаторная будка.

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С огнем боролись 37 человека личного состава и 10 единиц техники. Пожар уже потушили, его причины пока неизвестны.

Отметим, после полномасштабного вторжения России в Украину Мотовилихинские заводы попали под санкции Украины, Евросоюза, Канады и США.

Завод в Перми является единственным в РФ производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава РСЗО типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", а также выпускает самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

"Бавовна" с пожаром в Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. Вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. м.

Нефтебаза загорелась в результате попадания беспилотного летательного аппарата.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы и мощный пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе.

По его словам, в результате "бавовны" было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн, эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Предательница Украины Ольга Ковитиди, которая сейчас является так называемым сенатором Совета Федерации РФ от оккупационных властей Крыма, призвала нанести удар по Одессе в ответ на пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя.

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