Путин боится контрнаступление ВСУ: на параде ни слова не было о Запорожье и Херсоне - эксперт

Российский диктатор Владимир Путин 9 мая выступил на параде в Москве. При этом в его речи не было ни слова об оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, откуда уже бегут оккупанты. Судя по всему, Путин боится украинского контрнаступления. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный диктор Украинского института будущего Вадим Денисенко.
Эксперт убежден, что этот момент в речи диктатора является очень важным и показательным.
"Он сознательно избежал фразы о Запорожье и Херсоне. Очевидно, есть определенный страх перед предстоящим наступлением украинских войск, и то, что не было озвучено никаких целей и задач "СВО", отсутствие упоминания в этом случае тоже стоит рассматривать именно в таком контексте", - сказал Денисенко.
Диктатор молчит об этих территориях, потому что и сам до конца не понимает, чего ожидать от развития событий в ближайшее время.
"Путин боится вспоминать о Херсоне и Запорожье, потому что понимает, что там присутствует неизвестность и не понятно, как будут развиваться боевые действия", - объяснил Денисенко.
Кто такой Вадим Денисенко?
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва, сообщает Uifuture.org.
Оккупанты "эвакуируются" из Запорожской и Херсонской областей
Ранее полковник запаса Роман Свитан говорил о том, что российские оккупанты готовятся к бегству с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
"Эти позиции невозможно удержать с военной точки зрения, потому что местность там ровная, как доска", - сказал Рассвет.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты могут готовить "жест доброй воли". В Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, как можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.
Позже стало известно о том, что оккупанты проводят "эвакуацию" в Запорожской области. Она проходит достаточно быстро. Они переодеваются в гражданскую одежду и под видом "мирных" едут автобусами в Бердянск и Мариуполь.
Подобное наблюдается в Скадовске Херсонской области. Там "власти" свернули деятельность свои городской и районной "администраций". Они вывозят из города документы, оргтехнику и другое имущество. Судя по ситуации на Керченском мосту, ехать они будут в Бердянск.
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