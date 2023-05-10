Пригожин в Бахмуте попал в цугцванг, осталось ждать финала – Подоляк

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в Бахмуте попал практически в безвыходное положение, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Пригожину придется ждать, пока ЧВК Вагнер признают террористической группировкой - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Руководитель боевиков Вагнера Евгений Пригожин попал в максимально невыгодное положение в Бахмуте Донецкой области. Идти вперед нельзя, поскольку уничтожат ВСУ, назад вернуться тоже невозможно, поскольку удар по его силам нанесут уже заградотряды Минобороны оккупантов России. Остается ждать финала. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что Пригожин попал в сложную ситуацию. Боевики Вагнера не могут пойти вперед, поскольку силы обороны их уничтожат. Однако и назад вернуться у них не получится, так как сзади стоят заградительные отряды Минобороны РФ, с которым у Пригожина конфликт.

По мнению чиновника, в сложившейся обстановке Пригожину остается только ждать финала.

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"Идеальный "цугцванг Пригожина". Идти вперед нельзя: уничтожат ВСУ. Вернуться назад нельзя: уничтожат заградительные отряды Минобороны России (из-за конфликта с Минобороны). Стоять на месте - просто уничтожат. Боеприпасов не дают. Что остается? Быть официально признанной террористической группировкой. И ждать финала...", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Конфликт Пригожина с Минобороны РФ

Главарь боевиков Вагнера Евгений Пригожин на днях пошел на открытый конфликт с Министерство обороны российских оккупантов.

Он прямо и нецензурно высказался в адрес главы Минобороны Сергея Шоййгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Пригожин заявил, что вагнеровцам катастрофически не хватает боеприпасов и потребовал от ведомства решить этот вопрос.

Позже Пригожин объявил, что боевики Вагнера в связи с дефицитом боеприпасов покинут Бахмут до 10 мая и передадут захваченные позиции регулярным российским оккупантам.

Однако пока Украина не зафиксировала, чтобы боевики Пригожина выходили из Бахмута.

Журналист Евгений Киселев предположил, что у Пригожина есть в России президентские амбиции. Впрочем, по его мнению, никаким политическим путем Пригожин к власти придти не сможет. Руководство в стране-агрессоре РФ может смениться лишь в случае военного переворота.

Смотрите видео, в котором Киселев дал оценку шансам Пригожина на президентское кресло

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