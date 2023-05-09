В России будут взрывы до тех пор, пока оккупанты не выйдут за границы 1991 года – ГУР

Украине все известно о путях снабжения оккупационной армии агрессора России, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Взрывы в России - следствие развязанной войны против Украины, - Юсов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот соцсети

Страну-оккупанта Россию ждут протесты внутри страны, там набирает обороты партизанское движение. Частые "хлопки" – следствие развязанной против Украины войны. Есть силы, которые работают над демилитаризацией РФ, и такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока оккупанты не уйдут за пределы границы 1991 года. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

В интервью Орестократия он рассказал о том, что партизанское движение в России только набирает обороты. Возможно, после победы станут известны имена тех, кто принимал участие в таких событиях.

"Имена всех, кто это делает, мы получим, наверное, после победы. Скажу так: это силы, понимающие опасность путинского режима, в том числе и на территории самой РФ", - отметил Юсов.

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По его словам, взрывы в РФ – следствие нападения на Украину, и они будут продолжаться, пока оккупанты не покинут все оккупированные украинские территории, не выдадут военных преступников и не возместят все убытки.

Он отметил, что вся информация о логистике и путях поставки оккупантов "безусловно, известна".

"Тайно им ничего не удается сделать, поэтому есть силы, которые будут продолжать демилитаризацию РФ. Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины полностью – за пределы границ 1991 года, не выдаст военных преступников и не возместит все убытки", - сказал Юсов и добавил, что Киеву хорошо известны все логистические маршруты российских захватчиков.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Также представитель ГУР добавил, что в РФ активно развиваются партизанские движения. Кроме того, государство-оккупант столкнется с протестами.

"Если мы говорим о партизанах в классическом понимании, то это организованная структура, которая управляется из определенного центра. Если вы имеете в виду внутренние российские протесты, то думаю, что сейчас они будут значительно активнее развиваться, и, особенно, что касается национального вопроса и защиты прав народов РФ", - подчеркнул Андрей Юсов.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что армия Украины перейдет в контрнаступление, чтобы освободить свои территории, которые оккупировала Россия. Украина будет возвращать и Крымский полуостров. Успех ВСУ зависит от военной поддержки западного мира.

На территории России регулярно происходят взрывы. Недавно в Брянской области был атакован военный аэродром, на Тамани возле незаконного Крымского моста горела нефтебаза, а под Санкт-Петербургом произошло возгорание на базе, где должны были быть военные вертолеты.

3 мая неизвестный беспилотник нанес удар по резиденции Путина в Кремле. Москва обвинила Украину в, мол, "покушении на Путина". В Киеве обвинения отвергли и подчеркнули, что не атаковали ни Кремль, ни кремлевского директора Путина.

Смотрите видео, как неизвестный беспилотник ударил по Кремлю:

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