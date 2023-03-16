"Это не дело Украины": Данилов рассказал, помогут ли ВСУ выгнать оккупантов из Молдовы и Грузии

Освобождением должны заниматься молдаване и грузины, если они считают, что эта территория принадлежит им, считает секретарь СНБО.

Алексей Данилов считает, что "не дело Украины – освобождать территории Молдовы и Грузии от российских сил" / скриншот

Грузия и Молдова должны избавляться от влияния Кремля и присутствия российских оккупационных войск на своих территориях без участия Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

Он назвал "странной" позицию президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая недавно заявила, что в предстоящем мирном соглашении об окончании войны РФ против Украины должен быть пункт о том, что Кремль отказывается от оккупации грузинских территорий.

"Этим должны заниматься грузины. Этим должны заниматься молдаване. Если они считают, что эта территория напрямую принадлежит им", – сказал Данилов.

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По словам секретаря СНБО, не будет должного развития в странах, где РФ имеет свое влияние и присутствие.

"Пример – Молдова, оккупированная Российской Федерацией долгий промежуток времени. Мы не видим, что эта территория будет иметь перспективу развития до тех пор, пока она не станет свободной от российского оккупанта. Пример Грузии. В 2008 году, когда эти террористы зашли и на территорию Грузии, оккупировали часть Грузии – та же ситуация. Территория абсолютно разрушена, она не развивается и не будет иметь перспектив развития, потому что в такие территории, где не определен территориальный вопрос, никто деньги вкладывать не будет", – считает Данилов.

Как известно, в 2008 году после войны с Грузией Россия разместила на территории грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия свои войска и признала независимость этих образований. В 1990-х обе территории провозгласили независимость, которую Грузия не признала.

Что касается Молдовы, то Россия уже более 20 лет держит в Приднестровье своих военных. Этот сепаратистский регион фактически не подконтролен Кишиневу с 1992 года.

Отношения Украины и Грузии на фоне войны с Россией

25 февраля 2022 года власти Грузии отказались от поддержки санкций против России в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора на территорию Украины. Грузинский премьер Иракли Гарибашвили сказал, что ограничения, мол, могут "негативно повлиять на экономику Грузии".

Глава правящей парламентской фракции Грузии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе 6 декабря сказал, что Украина просила у Грузии оружие и боеприпасы, но грузинское государство отказало. Он обвинил Киев в том, что украинское государство, мол, хочет, чтобы Тбилиси стал "стороной конфликта" войне России против Украины.

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов отметил, что Киев также просил Тбилиси передать зенитные ракетные комплексы Бук, которые отдавались Грузии, когда была война в 2008 году. Но Тбилиси отказал и в этой просьбе.

В феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что мирный договор относительно завершения войны в Украине должен включать и грузинские вопросы. Оккупант Россия должна уйти со всех территорий, которые она оккупировала.

"Россия должна понять, где ее границы. Грузинские вопросы должны быть на столе переговоров, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий в регионе", - считает Зурабишвили.

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