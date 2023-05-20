"Прячется от Путина": Лукашенко выгодно болеть, но это может плохо для него кончиться – Маломуж

Лукашенко намеренно демонстрирует свою болезнь, ведь это дает ему шанс отстраниться от главы Кремля. Однако Путин может заменить белорусского диктатора.

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Лукашенко выгодно болеть, но это может плохо для него закончиться, говорит Маломуж/ Главред, УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует свое недомогание, чтобы отойти в тень и отстраниться от российского диктатора Владимира Путина.

Лукашенко намеренно демонстрирует то, что он болен, ведь это дает ему возможность пока отсрочить принятие любых стратегических решений. Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью ТСН.uа.

"У него была реальная болезнь, но он ее использовал как фактор, что он не может участвовать в активных оборонительных координационных мероприятиях. Он отошел на некоторый период в тень, особенно в период, когда надо было решать вопрос о каких-то стратегических изменениях с задействованием самой Беларуси, ее вооруженных сил. Лукашенко отошел на второй план под видом болезни", – отмечает эксперт.

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По его словам, белорусский диктатор во время визита в Москву 9 мая намеренно показывал, что он даже не может двигаться по Красной площади, а по возвращении в Беларусь просачивалась информация о посещении им медицинских центров.

Экс-разведчик отмечает, что Лукашенко при других обстоятельствах никогда бы не показывал, что он посещает медицинский центр. А то, как он ведет себя сейчас – это намеренная демонстрация для страны-агрессора России, что он "болен и недееспособен".

В то же время Маломуж отмечает, что такая игра может плохо кончиться для Лукашенко. В Кремле могут решить устранить белорусского диктатора и заменить его на другого еще более лояльного к РФ человека – например, секретаря Совбеза Беларуси, белорусского министра обороны, главу КГБ. Именно поэтому Лукашенко хоть и активно демонстрирует Путину свою болезнь, но всё же старается не переусердствовать, говорит эксперт.

"С одной стороны [Лукашенко] болеет и манипулирует, что он не может участвовать в подготовительных операциях по агрессии, передаче ядерного оружия. Он паузу делает. А с другой стороны – он видит, что если будет очень болеть, его заменят на генералов, а он будет на том свете", – подытожил Маломуж.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Британское издание The Mirror после этого писало, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В белорусских СМИ со ссылкой на слова собеседника, близкого к службе протокола Лукашенко, сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог подхватить вирус. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко со ссылкой на источники отмечает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция. Анонимные источники в Народном антикризисном управлении рассказали, что конкретный диагноз Лукашенко – инфекционно-аллергический миокардит.

Смотрите видеоинтервью Главреду, в котором Маломуж рассказал, какую игру устроил Лукашенко, чтобы напрямую не воевать против Украины:

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