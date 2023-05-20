Битва за Бахмут продолжается: журналист показал кадры из города, где ВСУ сражаются с войсками РФ

Бахмут – город, где украинские военные бьются за каждую улицу, битва обязательно закончится его освобождением, сказал российский журналист Петр Верзилов.

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Битва за прекрасный Бахмут обязательно завершится его освобождением - Верзилов / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Бойцы сил обороны Украины продолжают сражаться с оккупационными войсками России на западных кварталах Бахмута.

Бои идут за каждые улицу, дом, высоту, и дороги к северу и югу от города. Бахмут обязательно будет освобожден. Об этом заявил российский оппозиционный журналист, основатель Медиазоны Петр Верзилов.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором можно увидеть обстановку в городе. Слышны звуки работы вражеской военной техники.

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"Западные кварталы великого города Бахмута - города, который весь и очень скоро будет свободным и украинским. Города, в котором между жизнью и смертью - четыре секунды жужжащего выстрела из гранатомета. Города, в котором его защитники много месяцев бьются за каждую улицу и каждый дом. За каждую высоту и каждую дорогу к северу и югу от города. Городской окоп - крайне полезная вещь, когда вас обнаружил дрон и по вам бьют прямой наводкой в западном Бахмуте. Не в этот раз, граждане оккупанты и злодеи!" - написал Верзилов.

Смотрите видео, в котором журналист показал обстановку в Бахмуте

Петр Верзилов в Бахмуте / Скриншот Главред

Также он добавил, что воины Украины обязательно полностью освободят Бахмут.

"А битва за прекрасный Бахмут, превращённый российским захватчиком в руины, продолжается и обязательно закончится его полным освобождением", - подчеркнул Петр Верзилов.

Ситуация в Бахмуте

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 20 мая записал видеоролик, в котором заявил, что Бахмут, мол, "взят" российскими оккупантами. Также он, дескать, "намерен" вывести свою группировку из города до 25 мая и передать позиции кадровым войскам РФ.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что силы обороны Украины по-прежнему сражаются за Бахмут и не дают оккупантам его захватить. Бойцы удерживают позиции на юго-западе города, отбивают вражеские атаки и наносят ответные удары.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что в Бахмуте идут тяжелые бои. Ситуация критическая. Украинские войска держат оборону в районе Самолет. ВСУ контролируют объекты этого района, а также частный сектор.

Оккупанты России Бахмут полностью не контролируют.

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