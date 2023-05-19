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Освистали и отправили за кораблем: в Грузии протест из-за первого за 4 года рейсового самолета из РФ

Алёна Воронина
19 мая 2023, 14:35 обновлено 19 мая, 14:39
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Российский самолет, совершивший прямой рейс из Москвы, совершил посадку в Тбилиси. Но в аэропорту ему устроили "теплый прием".
Грузия, российский самолет
В Грузии протест из-за прилета первого за 4 года прямого рейсового самолета из РФ/ Twitter Helen Khoshtaria

В столице Грузии Тбилиси впервые после 4-летнего перерыва приземлился самолет российской авиакомпании "Азимут", совершивший прямой рейс из Москвы.

Об этом сообщило грузинское издание Formula news. Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта "Внуково" и приземлился в Тбилиси в 13:17 по местному времени (12:17 по киевскому времени).

Это первый рейс из столицы страны-агрессора России в грузинскую столицу после того, как были сняты ограничения на прямые перелеты между двумя государствами. Отмечается, что в честь такого "события" пассажиров на борту угощали шампанским.

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Издание "Эхо Кавказа" отмечает, что первый рейс доставил в Грузию делегацию прокремлевских политиков и общественных деятелей.

Но грузины устроили самолету "теплый прием". В аэропорту состоялся протест грузинской оппозиции и других противников возобновления прямых авиарейсов в Россию.

Люди встречали российское воздушное судно с плакатами, на которых самолет отправляли за российским военным кораблем. Также граждане Грузии напомнили, что Россия – страна-террорист. Часть протестующих были с грузинскими и украинскими флагами, некоторые – с флагом Евросоюза.

Для охраны порядка в аэропорт стянули большое количество правоохранителей.

  • Грузины протестуют из-за прилета первого за 4 года рейсового самолета из РФ
    Грузины протестуют из-за прилета первого за 4 года рейсового самолета из РФ Twitter Helen Khoshtaria
  • Грузины протестуют из-за прилета первого за 4 года рейсового самолета из РФ
    Грузины протестуют из-за прилета первого за 4 года рейсового самолета из РФ Twitter Helen Khoshtaria
  • Грузины протестуют из-за прилета первого за 4 года рейсового самолета из РФ
    Грузины протестуют из-за прилета первого за 4 года рейсового самолета из РФ Twitter Helen Khoshtaria
  • Грузины протестуют из-за прилета первого за 4 года рейсового самолета из РФ
    Грузины протестуют из-за прилета первого за 4 года рейсового самолета из РФ Twitter Helen Khoshtaria
  • Грузины протестуют из-за прилета первого за 4 года рейсового самолета из РФ
    Грузины протестуют из-за прилета первого за 4 года рейсового самолета из РФ Twitter Helen Khoshtaria

Напомним, 15 мая 2023 года стало известно, что Грузия возобновляет авиасообщение со страной-агрессором Россией. При этом грузинское правительство заявило, что отказываться от прямого авиасообщения между РФ и Грузией было бы непрагматично.

В свою очередь Кремль официально разрешил прямые авиарейсы из Грузии в РФ. К тому же российский диктатор Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на последние новости и назвала провокацией решение страны-агрессора России об отмене виз для граждан Грузии и отмену запрета авиарейсов, действовавшего последние три года. Зурабишвили отметила, что считает такое решение "очередной российской провокацией". Она написала, что считает абсолютно неприемлемым возобновление прямого авиасообщения с Россией в условиях, когда РФ продолжает агрессивную войну против Украины и оккупирует часть территории Грузии.

Напомним, ранее в МИД урезонили премьера Грузии, который "наехал" на Зеленского. В Министерстве иностранных дел Украины категорически опровергают инсинуации грузинских властей о якобы подготовке Украиной государственного переворота в Грузии и втягивании ее в войну с РФ, и верят, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения украинского и грузинского народов, заявил спикер МИД Олег Николенко.

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