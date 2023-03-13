"Не там ищут врага": в МИД урезонили премьера Грузии, "наехавшего" на Зеленского

Премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных для Украины заявлений.

В МИД ответили премьеру Грузии / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины категорически опровергают инсинуации грузинских властей о якобы подготовке Украиной государственного переворота в Грузии и втягивании ее в войну с РФ, и верят, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения украинского и грузинского народов, заявил спикер МИД Олег Николенко.

"За последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных для Украины заявлений. Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью", — написал Николенко в Facebook.

В МИД подчеркнули, что "не там ищут врага грузинские власти", однако выразили уверенность, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов.

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"Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны, Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", — отметил спикер.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили призвал президента Украины Владимира Зеленского и украинских политиков "воздержаться от вмешательства во внутренние дела его страны".

Напомним, в Грузии вспыхнули массовые протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах".

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне заявил, что США могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии.

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