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"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

Алексей Тесля
13 июля 2023, 14:48 обновлено 13 июля, 14:54
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Глава украинского внешнеполитического ведомства ответил на бредовое заявление Сергея Лаврова.
Кулеба, Лавров
Дмитрий Кулеба ответил Сергею Лаврову / Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал бредовое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что западные самолеты F-16 в Украине Россия будет рассматривать как некую "ядерную угрозу".

Глава украинского внешнеполитического ведомства ответил на это заявление Лаврова, что "единственная угроза для РФ – это украинский солдат". Такое сообщение Кулеба оставил в Twitter.

При этом глава МИД Украины призвал Запад не бояться угроз России, которые ничего на самом деле не означают. Также он выразил уверенность, что воздушные силы получат долгожданные западные истребители F-16.

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"Единственная угроза России – украинский солдат. Вот кого Путин и компания должны бояться больше всего. Украина получит F-16 по графику. Россия это проглотит, несмотря на то, что Лавров лязгает оружием", — добавил Кулеба.

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Пост Дмитрия Кулебы / @DmytroKuleba

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Ранее Сергей Лавров взбесился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой". Министр иностранных дел страны-агрессора РФ прокомментировал планы союзников предоставить Украине истребители F-16. По его словам, РФ будет рассматривать факт передачи Украине истребителей F-16 как "угрозу в ядерной сфере".

Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года, заявил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба акцентировал внимание на том, что сроки могут сдвинуться из-за сложных технических моментов.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что ВСУ способны освободить Крым до конца лета, нужны ATACMS и F-16.

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