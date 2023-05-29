Это не поражение: Боррель назвал единственный вариант, когда РФ пойдет на переговоры

Россия не хочет мира. Кремль пытается продолжать кровавую войну против Украины.

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Путин не хочет мира, он не сядет за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН

Россия пытается любой ценой выиграть войну, которую диктатор Путин развязал против Украины. Однако за стол переговоров Кремль не согласиться садиться даже в том случае, если будет понимать, что проигрывает эту войну. Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает Sky News.

Он отметил, что Россия не хочет мира, она хочет лишь выполнения своих личных условий. По этому Кремль может согласиться на переговоры лишь в том случае, если Украины проиграет эту войну.

"Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну", – сказал Боррель.

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Возможны ли переговоры Украины с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить с главой Кремля Владимиром Путиным сегодня нельзя. Зеленский напомнил, что Путин соврал всему миру о том, что он не будет развязывать войну против Украины. Путин – террорист, который не держит слова и пытается найти "оправдание" грубым военным действиям российских оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Украина в будущем готова вести переговоры со страной-оккупантом Россией исключительно с позиции своих государственных интересов. Киев готов обсуждать репарации, контрибуции от россиян, а также решения международных судов и Акт капитуляции со стороны Москвы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на мирные переговоры со страной-агрессором Россией на невыгодных для Украины условиях. В мире понимают, что Украинское государство достойно уважения и поддержки. Лично Зеленский использует свою харизму, которая помогает формировать поддержку Украины в мире.

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