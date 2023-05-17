Лавров в истерике угрожает ответом РФ из-за передачи Украине ракет Storm Shadow

Министр иностранных дел РФ цинично заявляет, что Запад якобы хочет "полностью добить РФ".

https://glavred.info/politics/lavrov-v-isterici-pogrozhuye-vidpoviddyu-rf-cherez-peredachu-ukrajini-raket-storm-shadow-10470940.html Ссылка скопирована

Лавров в истерике из-за передачи Украине ракет Storm Shadow / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров в истерике обвинил Запад в желании "добить Россию". Он утверждает, что именно Запад якобы "нагнетает ситуацию в Украине". Об этом он заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Царьград".

Лавров угрожает ответом "по законам физики и военного времени". Он цинично заявляет, что Запад "с пеной у рта повторяет заклинание" дать Украине больше вооружения.

Россия в панике из-за передачи Украине дальнобойных ракет и планов передать Украине самолеты. Он боится, что Запад хочет "делать все, чтобы добить Россию".

видео дня

"Наверное, они не наивные люди. По крайней мере, их военные должны были бы объяснить политикам, что на каком-то этапе действие встречает противодействие. Если вы задираете планку и наращиваете качество противостояния, то вы, наверное, должны ожидать ответной реакции хотя бы по законам физики и военного времени", – сказал Лавров.

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Они пригодятся ВСУ в ходе контрнаступления. Украина гарантировала Королевству, что ракеты не будут использоваться по территории РФ.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow. Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму (Крымский мост, - ред.), в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

Смотрите видео, в котором Рассвет рассказал, как ВСУ уничтожат Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow:

Другие новости: