УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Лаврова разразились угрозами из-за передачи Украине дальнобойных ракеты Storm Shadow

Андрей Ганчук
12 мая 2023, 20:55 обновлено 12 мая, 20:55
42
В Министерстве иностранных дел страны-агрессора России грозятся, мол, "ответом" за передачу Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине.
Россия, Storm Shadow
В России переполошились из-за поставок Британией Украине ракет Storm Shadow / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/apmassaro3

Официальная Москва переполошилась из-за передачи Великобританией Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Российский МИД обвинил Лондон в, дескать, "беспрецедентной вовлеченности в войну" и, мол, "оставил за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз".

Как сообщили в Министерстве иностранных дел страны-оккупанта России, Москва считает такой шаг Лондона якобы "крайне враждебным", который показал, дескать, "беспрецедентный уровень вовлеченности" в войну.

"Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции. Передача дальнобойных высокоточных ракетных систем киевскому режиму наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт", - считают в дипломатическом ведомстве оккупантов.

видео дня

Также в МИД РФ пригрозили, мол, "ответом" за передачу Украине крылатых ракет.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. Вся ответственность за последствия деструктивной активности Лондона целиком и полностью лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного шага", - подчеркнули у оккупантов России.

Великобритания передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Они пригодятся ВСУ в ходе контрнаступления. Украина гарантировала Королевству, что ракеты не будут использоваться по территории РФ.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow.

Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму (Крымский мост, - ред.), в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как ВСУ уничтожат Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow

Другие новости:

новости Великобритании МИД России война России и Украины Ракеты Storm Shadow
Реклама

Главное за день

Взрывом снесло целое здание: над Луганском огромный столб дыма после мощной "бавовны"

Взрывом снесло целое здание: над Луганском огромный столб дыма после мощной "бавовны"

20:02 Украина
Ракеты достанут до баз ЧФ: в Минобороны намекнули на цели дальнобойных Storm Shadow

Ракеты достанут до баз ЧФ: в Минобороны намекнули на цели дальнобойных Storm Shadow

19:20 Украина
ВСУ нужно давить на оккупантов России, они готовы к поражению и бегству из Украины – Зеленский

ВСУ нужно давить на оккупантов России, они готовы к поражению и бегству из Украины – Зеленский

19:16 Политика
Все главные новости

Последние новости

21:01

В разведке ЕС рассказали, сколько защитников Украина потеряла за время войны

20:55

У Лаврова разразились угрозами из-за передачи Украине дальнобойных ракеты Storm ShadowВидео

20:21

Почему 13 мая нельзя делать ремонт и стучать в доме: приметы и запретыВидео

20:02

Взрывом снесло целое здание: над Луганском огромный столб дыма после мощной "бавовны"Видео

19:30

"Так меня еще никто не поздравлял": Украинскую телеведущую внесли в список террористов в России

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:20

Ракеты достанут до баз ЧФ: в Минобороны намекнули на цели дальнобойных Storm Shadow

19:20

Мы ведем три страшные войнымнение

19:16

ВСУ нужно давить на оккупантов России, они готовы к поражению и бегству из Украины – ЗеленскийВидео

18:52

Энергетика искусственных цветов: почему не стоит их дарить и держать дома

Реклама
18:43

Зеленский заявил, что руководители РФ своей смертью не закончат: у Медведева неистовая истерикаВидео

18:24

Необычная оптическая иллюзия: лишь самые внимательные найдут спрятанное число

18:16

Армия Украины в Белгороде или Ростове: Сотник оценил сценарий, которым пугает ПригожинВидео

18:08

"Запускаем конфискацию": Зеленский ударил санкциями по российским совладельцам Запорожстали

18:07

Как устранить засор в ванной за 1 минуту: простейший фокус, с которым справится каждый

17:54

В Крыму упал российский военный вертолет Ми-28: оба пилота погиблиВидео

17:49

ВСУ прорвали позиции РФ в Бахмуте: оккупантов "перемалывают" в ближних боях

17:47

Часть украинцев может выйти на пенсию в 50 лет: кто имеет правоВидео

17:40

Лукашенко "исчез": с начала мая президента почти не видели - СМИВидео

17:07

Как правильно стирать пиджак в машинке: 10 секретов, которые должен знать каждый

17:00

Ответ на самый загадочный вопрос: почему яйца взрываются в микроволновке

Реклама
16:59

Де Ниро показал фанатам новую возлюбленную и новорожденную дочь от нее

16:58

ВСУ окружат войска России в Бахмуте: Пригожин в истерике спрогнозировал провал оккупантовВидео

16:56

Финал войны может ускориться, а потери ВСУ – существенно уменьшиться: Подоляк удивил подробностямиВидео

16:48

"Чтобы всегда были на колесах", - "Украинская команда" передала защитникам резину для машинВидео

16:41

Имена идеальных жен: 3 женщины, с которыми любой будет счастлив

16:41

Называл оккупантов "наши мальчики": скандального Шендеровича облили кетчупом в ЛитвеВидео

16:14

Незаменимый помощник: 5 фантастических трюков с яблочным уксусом, которые удивят наповал

16:09

Нервные клетки не восстанавливаются: что будет, если они все умрут

15:43

"Элиты" в России на параде 9 мая боялись удара ВСУ с воздуха и в тревоге "приуныли" – СМИВидео

15:35

Звание Героя Украины будут присваивать по-новому: Зеленский внес изменения

15:35

Пугачева улетела из России в Израиль сразу после похорон Юдашкина

15:22

Favbet Foundation вместе с ФК "Кривбасс" передали ВСУ внедорожник Mitsubishi L200 реклама

15:20

Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украину в НАТО по ускоренной процедуре

14:55

Бойцы "Айдара" отбили у оккупантов территории под Бахмутом: уничтожены 2 подразделения врагаВидео

14:54

"Цены на топливо растут": мужчина изобрел мотоцикл, работающий на пивеВидео

14:45

"Худшее для России только начинается": Данилов разнес вопли Кремля из-за ракет Storm ShadowВидео

14:34

Путин должен повторить: Вайкуле высказалась о реверансах Пескова перед Пугачевой

14:28

Контрнаступление ВСУ может быть не одно: Данилов не исключил завершение войны к зиме

14:19

Как правильно пользоваться бумагой для выпечки: 2 правила, чтобы ничего не пригорело

14:00

В Украине резко и заметно подорожал популярный фрукт: что произошло

Реклама
13:37

Безумный тест на IQ: только гении могут заметить ошибку на изображении влюбленной пары

13:30

Зеленский провел Ставку: Сырский раскрыл, на каких направлениях отбросили оккупантов

13:11

Денежную помощь на оплату коммуналки украинцам будут выдавать иначе: что поменялосьВидео

12:27

"Оккупанты усилили атаки, мы обороняемся": в ВСУ ответили на заявления РФ о якобы начале контрнаступленияВидео

12:24

Спецпредставитель Китая "с миром" едет в Украину и Россию - CNNВидео

12:22

Оставлять нельзя ликвидировать: у Путина ломают голову, что делать с наглым Пригожиным - КочетковВидео

12:18

Почему борщ светлеет: 2 правила, чтобы не потерять традиционный насыщенный цвет

12:16

РФ восстанавливает запас "Калибров": в разведке Британии назвали новые цели оккупантов

12:06

В Украине будут давать деньги родителям на нужды детей: кто имеет право на выплаты

11:38

Что будет, если кинуть дрожжи в унитаз или туалет: работает ли школьная легенда

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять