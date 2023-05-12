У Лаврова разразились угрозами из-за передачи Украине дальнобойных ракеты Storm Shadow

В Министерстве иностранных дел страны-агрессора России грозятся, мол, "ответом" за передачу Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине.

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В России переполошились из-за поставок Британией Украине ракет Storm Shadow / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/apmassaro3

Официальная Москва переполошилась из-за передачи Великобританией Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Российский МИД обвинил Лондон в, дескать, "беспрецедентной вовлеченности в войну" и, мол, "оставил за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз".

Как сообщили в Министерстве иностранных дел страны-оккупанта России, Москва считает такой шаг Лондона якобы "крайне враждебным", который показал, дескать, "беспрецедентный уровень вовлеченности" в войну.

"Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции. Передача дальнобойных высокоточных ракетных систем киевскому режиму наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт", - считают в дипломатическом ведомстве оккупантов.

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Также в МИД РФ пригрозили, мол, "ответом" за передачу Украине крылатых ракет.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. Вся ответственность за последствия деструктивной активности Лондона целиком и полностью лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного шага", - подчеркнули у оккупантов России.

Великобритания передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Они пригодятся ВСУ в ходе контрнаступления. Украина гарантировала Королевству, что ракеты не будут использоваться по территории РФ.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow.

Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму (Крымский мост, - ред.), в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как ВСУ уничтожат Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow

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