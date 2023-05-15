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Удары по ЧФ в Севастополе: эксперт назвал цели для дальнобойных ракет Storm Shadow

Алексей Тесля
15 мая 2023, 14:55 обновлено 15 мая, 15:09
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ВСУ без проблем могут достать до бухты Севастополя именно благодаря ракете Storm Shadow, пояснил Александр Коваленко.
Александр Коваленко, ракетный удар
Александр Коваленко оценил вероятность удара по кораблям ЧФ / Коллаж pixabay.com, facebook.com

Военный эксперт Александр Коваленко спрогнозировал вероятность применения Вооруженными силами Украины дальнобойных ракет Storm Shadow, о поставках которых ранее объявила Великобритания.

Как подчеркнул он в эфире телеканала FreeДом, временно оккупированный полуостров Крым в вопросах ракетного вооружения для ВСУ уже не является недостижимым.

"Например, мы без проблем можем достать до бухты Севастополя именно благодаря ракете Storm Shadow. Временно оккупированный полуостров Крым для нас сейчас в вопросах ракетного вооружения не достижим. Это касается не только полуострова, но и, например, окрестностей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. В значительной степени расширяет возможности ракетного вооружения, не говоря уже о перспективе Крымского моста, ожидавшего феерических событий", — пояснил эксперт.

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Он также обратил внимание на то, что у ракеты Storm Shadow более высокая эффективность, чем у ATACMS, ведь российские средства ПВО, например С-400, заточены на перехват баллистических целей. В данном конкретном случае перехват ATACMS более вероятен, чем перехват Storm Shadow. Кроме того, ATACMS – дорогостоящая ракета.

Собеседник также утверждает, что ничего нового в России нет, что могло бы сравниться со Storm Shadow.

Все параметры систем, которые находятся на защите воздушного пространства России или временно оккупированных российскими войсками территориях, известны, добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Журналисты CNN ранее со ссылкой на собственные источники заявили, что Британия передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Киев гарантировал Лондону, что ракеты не будут использоваться для ударов по территории РФ.

Министр обороны Британии подтвердил процесс передачи Украине Storm Shadow.

По его словам, ВСУ продемонстрировали эффективные действия в обороне, а ракеты помогут войскам выгнать российских оккупантов.

15 мая в правительстве Британии заявили, что поставят Украине зенитные ракеты и беспилотники с радиусом дальнего действия более 200 километров. Вооружения отправят Киеву в ближайшие месяцы, поскольку ВСУ намерены усилить сопротивление вооруженной агрессии страны-оккупанта России.

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