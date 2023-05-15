Британия предоставит Украине сотни ЗРК и беспилотников с дальностью более 200 км

Сегодня Риши Сунак подтвердит дальнейшую поставку Великобританией сотен зенитно-ракетных комплексов и дополнительных беспилотных авиационных систем.

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Риши Сунак и Владимир Зеленский 15 мая проводят встречу в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Великобритания предоставит Украине сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км. Об этом заявили в правительстве страны в понедельник, 15 мая, после того, как президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком.

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшую поставку Великобританией сотен зенитно-ракетных комплексов и дополнительных беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км", — говорится в заявлении правительства, передает Reuters.

Военная помощь будет доставлена в ближайшие месяцы, "поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению".

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Как сообщал Главред, сегодня украинский президент Владимир Зеленский находится с визитом в Лондоне. Это второй визит главы государства в Британию за время полномасштабной войны страны-агрессора РФ против Украины.

Ракеты Storm Shadow для Украины

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Украина гарантировала Королевству, что ракеты не будут использоваться по территории РФ.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow.

Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму, в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

Смотрите видео, в котором военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, как ВСУ уничтожат Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow:

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