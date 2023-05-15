После Парижа Зеленский отправился в Лондон на встречу с Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая поехал с визитом в Великобританию. До этого он посетил Италию, Германию и Францию.

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Владимир Зеленский проведет встречу с британским премьером Риши Сунаком / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 мая, отправился в Великобританию. До этого он посетил с официальными визитами Италию, Германию и Францию.

Глава государства отметил, что Британия - лидер в расширении возможностей Украины.

Зеленский планирует провести переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком.

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"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер в расширении наших возможностей на земле и в воздухе. Это сотрудничество продолжится и сегодня. Я встречу своего друга Риши. Мы будем вести предметные переговоры с глазу на глаз и в делегациях", - написал Зеленский в Twitter.

Визит Зеленского в Германию, Францию и Италию

13 мая Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

14 мая Зеленский находился с официальным визитов в Германии. В Берлине он встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Шольц на украинском языке объявил о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро. Канцлер назвал визит Зеленского "мощным сигналом" и добавил, что Германия готова продолжать поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

В немецком городе Аахен Зеленскому и украинскому народу вручили премию имени Карла Великого за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас нет более достойного кандидата, чем Зеленский и народ Украины.

После официального визита в Германию Зеленский отправился во Францию. Поздно вечером 14 мая он прибыл Париж, в Елисейском дворце его встретил глава Франции Эммануэль Макрон. Он заявил о поддержке нашей страны. В ближайшие недели Франция передаст Украине десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC.

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