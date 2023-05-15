УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

После Парижа Зеленский отправился в Лондон на встречу с Сунаком

Анна Ярославская
15 мая 2023, 09:19 обновлено 15 мая, 09:33
54
Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая поехал с визитом в Великобританию. До этого он посетил Италию, Германию и Францию.
Риши Сунак, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский проведет встречу с британским премьером Риши Сунаком / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 мая, отправился в Великобританию. До этого он посетил с официальными визитами Италию, Германию и Францию.

Глава государства отметил, что Британия - лидер в расширении возможностей Украины.

Зеленский планирует провести переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком.

видео дня

"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер в расширении наших возможностей на земле и в воздухе. Это сотрудничество продолжится и сегодня. Я встречу своего друга Риши. Мы будем вести предметные переговоры с глазу на глаз и в делегациях", - написал Зеленский в Twitter.

Скриншот

Визит Зеленского в Германию, Францию и Италию

13 мая Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

14 мая Зеленский находился с официальным визитов в Германии. В Берлине он встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Шольц на украинском языке объявил о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро. Канцлер назвал визит Зеленского "мощным сигналом" и добавил, что Германия готова продолжать поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

В немецком городе Аахен Зеленскому и украинскому народу вручили премию имени Карла Великого за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас нет более достойного кандидата, чем Зеленский и народ Украины.

После официального визита в Германию Зеленский отправился во Францию. Поздно вечером 14 мая он прибыл Париж, в Елисейском дворце его встретил глава Франции Эммануэль Макрон. Он заявил о поддержке нашей страны. В ближайшие недели Франция передаст Украине десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины Риши Сунак
Реклама

Главное за день

Взрывы прогремели в оккупированных Луганске и Токмаке: подробности мощной "бавовны"

Взрывы прогремели в оккупированных Луганске и Токмаке: подробности мощной "бавовны"

09:46 Украина
После Парижа Зеленский отправился в Лондон на встречу с Сунаком

После Парижа Зеленский отправился в Лондон на встречу с Сунаком

09:19 Украина
Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонная операция – Сырский

Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонная операция – Сырский

09:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:46

Взрывы прогремели в оккупированных Луганске и Токмаке: подробности мощной "бавовны"

09:19

После Парижа Зеленский отправился в Лондон на встречу с Сунаком

09:16

Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонная операция – СырскийВидео

09:05

Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

09:00

Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ - The Washington Post

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:00

У Лукашенко могут отобрать власть, Россия будет готова воевать с Беларусью - СанниковЭксклюзив

08:57

Россия изменила тактику ракетных атак на Украину: ISW раскрыл планы оккупантов

08:30

"Истерика напряженная": в ВСУ заявили, что РФ в Брянской области потеряла и третий вертолетВидео

08:17

Развернутся ли российские танки на Москву?мнение

Реклама
08:15

ВСУ заняли новые позиции под Бахмутом, оккупанты потеряли более километра позиций - DeepStateВидео

07:44

Настойка творит чудеса: как правильно подкармливать растения нашатырным спиртомВидео

07:23

The Washington Post удалила из интервью Зеленского фрагмент о якобы контактах Буданова и Пригожина

06:33

Франция в ближайшие недели передаст Украине десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC

06:05

Пригожин хочет бежать из Россиимнение

05:29

Возле Угледара погиб боец 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Владислав Гречкосий

04:30

"А кто, как не я?": учительница из Сумщины стала на защиту Украины после потери обоих сыновей

04:00

Удивительный тест на внимательность: нужно за 20 секунд найти меч и скипетр на картинке

03:30

В чем секрет вкусного шашлыка: невероятный фокус гарантирует ошеломительный фурор

03:20

Разлетается горячей с тарелок: самая вкусная в мире картошка по-деревенски - быстрый рецептВидео

01:30

"Пользы, как с козла молока": Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада ЯмуВидео

Реклама
00:51

Что делали 15 мая, чтобы деньги привлечь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:16

Украинская топ-модель неожиданно показала беременный животик: "Мы благословлены"

14 мая, воскресенье
23:32

"РФ геополитически уже проиграла войну": Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон

23:25

Очень редкий случай: в монастыре удалось поймать призрака на камеру

22:48

Зеленский прибыл в Париж: о чем будет говорить с Макроном

22:24

"Это не коронавирус": в Госдуме РФ раскрыли детали о болезни Лукашенко

22:20

Дочь Джонни Деппа раскрыла подробности романа с новой избранницей и показала страстный поцелуй

21:59

Известный российский актер внезапно обратился к своему сыну на украинском языке

21:27

"Путин должен просить пощады": Зеленский жестко осадил диктатора РФВидео

21:11

У Путина болезнь, которая уже не остановится: российские элиты ожидают его отставки - оппозиционерВидео

20:41

Шакира впервые высказалась про роман с Томом КрузомВидео

20:32

Смеялся весь зал: Зеленский мастерски потроллил россиян на вручении премии Карла ВеликогоВидео

20:31

Будут ли осенью парламентские выборы: Зеленский дал однозначный ответ

19:48

Разборки между "хорошими русскими"мнение

19:31

Лукашенко сбила с ног опасная болезнь, "слегло" и его окружение – СМИ

19:27

Танки, БМП, ПВО и не только: Шольц на украинском языке объявил о рекордном пакете помощи для УкраиныВидео

19:18

"Блаженная любовь" Ани Лорак пошатнулась: любовник певицы намекнул на расставание

19:01

"Могли выступить лучше": Tvorchi рассказали, что серьезно повлияло на выступление на Евровидении-2023

18:42

"Захвачено больше 10 позиций врага": ВСУ пошли в наступление под Бахмутом - МалярВидео

18:35

Зеленский из Берлина отправился в Париж: в СМИ раскрыли цель визита

Реклама
18:06

Чем опасен лавровый лист: 8 случаев, когда стоит отказаться от популярных пряностей

18:05

Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делатьВидео

17:42

"Напилась и запуталась": россияне опозорили Скабееву в соцсети из-за одного фото в цветах УкраиныВидео

17:27

Зачем стирать вещи с фольгой: действенный секрет, о котором знают не все

17:13

"Бахмут - прелюдия к контрнаступлению": армию РФ ожидает настоящая катастрофа - ПодолякВидео

17:04

"Цель удара достигнута": Минобороны РФ "похвасталось" уничтожением домов и склада гумпомощи в ТернополеФото

16:42

Украина готовится к нескольким контрнаступлениям для освобождения всех территорий - Defense ExpressВидео

16:35

Повышает либидо и защищает сердце: какое сало считается самым лучшим

16:23

Будем плавать: Украину накроет мощный гром с ливнями и дикая жараВидео

16:08

"Будьте честным человеком": скандальный блогер пристыдил Оксану Билозир за угрозы судом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять