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Смеялся весь зал: Зеленский мастерски потроллил россиян на вручении премии Карла Великого

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2023, 20:32 обновлено 14 мая, 20:41
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Владимир Зеленский и украинский народ получили премию за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей".
Владимир Зеленский, премия Карла Великого
Зеленскому вручили премию имени Карла Великого / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая посетил Германию. Именно там в городе Аахен ему и украинскому народу вручили премию имени Карла Великого за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей". Трансляцию церемонии вручения награды вел Офис президента Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас нет более достойного кандидата, чем Зеленский и народ Украины.

"Из-за вашего мужества и стойкости, вашей жертвы и ценностей я не могу придумать более достойного лауреата премии Карла Великого, чем президент Зеленский и народ Украины", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Во время речи Зеленского награда громко упала с подставки. Однако президент даже не подал вида, что это его напугало. Зеленский потроллил россиян и намекнул, что это якобы они сбросили награду.

"Russians", - сказал Зеленский.

Он поднял награду и отметил, что мир не боится путинскую Россию.

"Но мы не боимся, потому что мы вместе", - сказал Зеленский.

Присутствующие засмеялись и долго аплодировали президенту Украины.

Смотрите видео о вручении премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому:

Что известно о премии Карла Великого

Международная премия имени Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы. Она названа в честь Карла Великого, которого считают основателем Германии и Франции.

Премия присуждается ежегодно с 1950 года. Традиционно ее вручают в праздник Вознесения на церемонии в Коронационном зале ратуши города Аахен.

Лауреаты получают специальную грамоту, медаль и символическую награду в 5 тысяч евро. Известно, что на аверсе медали изображены император и старинная печать, а на реверсе гравируется заслуга лауреата перед европейскими народами.

Следует отметить, что одним из первых эту награду получил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Визит Зеленского в Рим и Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба. Он отметил, что они обсудили сотрудничество, в частности, безопасностное, военное. Украинский гарант не уточнил, о каких именно решениях говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджией Мэлони говорили уже несколько раз.

После визита в Италию Зеленский прибыл в Германию. В воскресенье, 14 мая, он встретился в Берлине со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Смотрите видео о том, зачем Владимир Зеленский отправился в Германию:

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