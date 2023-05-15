Франция в ближайшие недели передаст Украине десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC

Во время встречи в Париже Зеленский и Макрон говорили о "формуле мира", создании "коалиции истребителей" и дальнейшей военной помощи Украине.

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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели встречу в Париже / Коллаж: Главред, фото: ОФ, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский после официального визита в Германию отправился во Францию. Поздно вечером 14 мая он прибыл Париж, в Елисейском дворце его встретил глава Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции заверил в поддержке нашей страны.

"Украинки, украинцы, дорогой Владимир, от имени французской нации и от себя лично уверяю, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку, нашу дружбу, наше братство", - написал Макрон на украинском в Twitter.

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Макрон заверил в поддержке Украины / Скриншот

Франция передаст Украине легкие танки

Как свидетельствует совместная декларация Украины и Франции по итогам встречи Зеленского и Макрона, которую опубликовала пресс-служба ОПУ, в в ближайшие недели Париж передаст нескольким украинским батальонам десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC.

"Военная поддержка, которую оказывает Франция с начала войны, чтобы дать Украине возможность защитить себя, продолжится, поскольку готовятся новые военные пакеты с постоянным учетом наиболее насущных и неотложных потребностей Украины для укрепления ее обороноспособности.

В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Франция сосредоточила свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от ударов России".

Также отмечается, что Франция принимает активное участие в мероприятиях ЕС и НАТО по подготовке украинских военных.

Зеленский и Макрон обсудили "формулу мира"

Кроме того, во время встречи в Париже Зеленский и Макрон говорили о "формуле мира", создании "коалиции истребителей" и дальнейшей военной помощи Украине.

В ходе встречи Зеленский выразил надежду, что Франция поддержит совместное решение союзников по формированию "коалиции истребителей", которое уже длительное время ожидает Украина, сообщили в ОПУ.

Президенты также обсудили вопросы взаимодействия для эффективной реализации украинской "формулы мира".

"Глава украинского государства выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно большего количества стран мира, в частности государств глобального юга. Он поблагодарил Эммануэля Макрона за его дипломатические усилия, направленные на прекращение Россией войны против Украины и достижения справедливого мира на основе украинской формулы мира", – говорится в сообщении ОПУ.

Зеленский заявил, что Украина ожидает конкретных политических решений Вильнюсского саммита НАТО и выразил надежду, что в 2023 году начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Мы ожидаем от Альянса конкретных решений относительно четкого алгоритма движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до обретения членства", – подчеркнул украинский президент.

Визит Зеленского в Германию и Италию

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая находился с официальным визитов в Германии. В Берлине он встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Шольцом на украинском языке объявил о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро. Канцлер назвал визит Зеленского "мощным сигналом" и добавил, что Германия готова продолжать поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

В немецком городе Аахен Зеленскому и украинскому народу вручили премию имени Карла Великого за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас нет более достойного кандидата, чем Зеленский и народ Украины.

13 мая Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

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