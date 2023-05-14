Зеленский из Берлина отправился в Париж: в СМИ раскрыли цель визита

Прибытие украинского президента в столицу Франции ожидается вечером этого дня. Это будет уже второй визит Зеленского в Париж с начала вторжения РФ.

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Зеленский из Берлина отправился в Париж/ Instagram В. Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Германию сразу отправился во Францию. Его прилет в Париж ожидается вечером в воскресенье, 14 мая.

Об этом сообщают AFP и Le Figaro со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Париж будет следующим местом, куда приедет Зеленский, после визитов в Рим, Ватикан и Берлин.

Прибытие президента Украины в столицу Франции ожидается до конца сегодняшнего дня.

видео дня

По данным Le Figaro, он должен прибыть на авиабазу Велизи Виллакубле не очень поздно вечером. Зеленского встретят премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна.

В Париже запланирована встреча Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Отмечается, что они должны встретиться утром в понедельник, 15 мая.

В случае подтверждения таких данных, это будет уже второй визит президента Украины во Францию с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Предыдущий визит состоялся в феврале этого года. Тогда Зеленский встретился в Париже с Макроном, а также канцлером Германии Олафом Шольцом.

Визит Зеленского в Рим и Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба. Он отметил, что они обсудили сотрудничество, в частности, безопасностное, военное. Украинский гарант не уточнил, о каких именно решениях говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджией Мэлони говорили уже несколько раз.

После визита в Италию Зеленский прибыл в Германию. В воскресенье, 14 мая, он встретился в Берлине со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

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