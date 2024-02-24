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А-50 "подсвечивали" радаром с дрона: чем и как могли сбить самолет РФ – эксперт

Алексей Тесля
24 февраля 2024, 16:10
Главным вопросом Павел Нарожный считает то, чем "подсветили" сбитый самолет оккупантов РФ.
А-50
Чем и как могли сбить А-50 / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Военный эксперт, основатель БО Реактивная почта Павел Нарожный прокомментировал информацию о том, что российский самолет А-50У могли сбить с помощью советского ЗРК С-200.

"Ракету [ЗРК] С-200 в армии называют "летающий столб". Это такая здоровенная ракета, длиной примерно 12 метров. Она действительно может лететь на расстояние даже более 300 километров. Другой вопрос — точности этой ракеты", - подчеркнул он в эфире Radio NV.

Вместе с тем главным эксперт считает вопрос о том, чем "подсветили" сбитый самолет оккупантов РФ.

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"Потому что ракете С-200 надо навестись и [зафиксироваться] над целью. Какой-то радар должен постоянно подсвечивать цель, пока ракета к ней летит, а она несколько минут будет лететь к цели", - пояснил он.

Собеседник не исключает, что на надводном или летающем дроне могли запустить радар, который "подсветил" А-50, и уже после этого был выстрел ракетой С-200 или несколькими ракетами С-200.

"Таких ракет С-200 и у нас на складах довольно много, и довольно много у наших союзников — у Болгарии, у Чехии и у других стран бывшего соцлагеря. Они с большой радостью нам их отдадут, чтобы не тратить деньги на утилизацию", - говорит он.

Эксперт также напомнил о том, что у РФ самолетов А-50 не более 10 штук, а изготовить такой новый самолет они не в состоянии, потому что это была разработка эпохи позднего СССР, от которой современная РФ безнадежно отстала.

"Сейчас, я более чем уверен, у них нет технологий, чтобы повторить этот самолет. То есть это огромная потеря для россиян. Они не смогут видеть воздушные цели — наши самолеты, они не смогут видеть наземные цели — танки, все, что передвигается по земле", - добавил Нарожный.

Ликвидация российского самолета А-50У

Вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Ликвидацию А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Они отслеживали местонахождение российских бортов.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море.

В ГУР также опубликовали перехват разговора экипажа прикрытия Су-35, который подтверждает сбитие российского самолета А-50У.

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военный самолет война России и Украины Ликвидация российского А-50
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