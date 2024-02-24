Также в Генеральном штабе оценили, возможно ли новое наступление российских оккупантов из Беларуси.

https://glavred.info/ukraine/v-genshtabe-vsu-skazali-skolko-rossiyskih-okkupantov-seychas-voyuet-v-ukraine-10544552.html Ссылка скопирована

В Генштабе ВСУ сказали, сколько российских оккупантов сейчас воюет в Украине/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

В Украине по состоянию на 23 февраля 2024 года находится около 470 тысяч военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России.

Об этом сообщил начальник Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Цурика. Такую информацию он предоставил в ответе на запрос "Главкома".

"Сейчас сухопутная часть вражеской группировки, расположенной на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих", – говорится в сообщении. видео дня

Также в Генштабе Вооруженных сил Украины оценили, возможно ли новое наступление российских захватчиков из Беларуси – такие действия оккупантов считают маловероятными.

Отмечается, что за последние три месяца группировка оккупационных войск выросла на 40 тыс. человек.

Война в Украине

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заинтриговал заявлением в годовщину вторжения РФ в Украину. По словам главнокомандующего ВСУ, горящих самолетов страны-агрессора РФ может стать больше. Он отметил, что мы можем дать врагу мощный ответ в воздухе.

Ранее сообщалось, что во вторую годовщину вторжения РФ в Киев прибыли западные лидеры. Чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной, в наше государство уже прибыли шестеро представителей западных государств.

Напомним, в ГУР раскрыли детали ликвидации российского самолета а-50 Российский самолет был сбит 23 февраля вблизи города Приморско-Ахтарск. Борт должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора РФ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.