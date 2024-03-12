В Бердянске прогремели взрывы: в оккупированном городе поднялся столб дыма

В оккупированном Бердянске Запорожской области утром во вторник, 12 марта, прогремели взрывы.
Над городом поднимается столб дыма. Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram.
"В Бердянске громко. Местные жители сообщают, что слышали взрыв и наблюдают столб дыма со стороны въезда со стороны Мариуполя", – отметила Галицына.видео дня
Также о взрыве сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он отметил, что "прилет" вероятно был в районе аэропорта.
"Бердянск. У вас пропущенный в районе аэропорта", – написал Андрющенко.
Что за город Бердянск?
Бердянск — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".
Операция российских добровольцев в РФ
Ранее сообщалось, что в среду, 12 марта, "РДК" и "Свобода России" начали операцию в нескольких областях РФ. На территории Курской и Белгородской областей продолжаются тяжелые бои.
В ГУР раскрыли детали о прорыве российскими добровольцами границы РФ. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что боевые действия в Курской и Белгородской областях России являются спецоперацией российских добровольческих батальонов, которые фактически действуют на собственной территории.
В ВСУ оценили ход боев в РФ. 12 марта Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и "Сибирский батальон" объявили о начале весеннего освободительного движения на территории России и начали наступление на нескольких участках российско-украинской границы. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что россияне проглядели накопление техники на этом направлении.
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