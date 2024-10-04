ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

Сейчас возможность РФ мониторить воздушное пространство очень снижена.

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Крымский мост / коллаж: Главред, фото: Википедия, deepstatemap

Во временно оккупированном Крыму, несмотря на отсутствие у страны-агрессора России возможностей производства систем ПВО в необходимых объемах, создана глубокоэшелонированная оборона с использованием различных зенитно-ракетных комплексов. Однако, Силы обороны Украины уже неоднократно продемонстрировали, что способны достигать целей на полуострове. Об этом сказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире FREEДОМ.

Он подчеркнул, что уничтожение российской радиолокационной станции "Небо-М" облегчает эту задачу.

"Возможность российской стороны мониторить воздушное пространство снижена в разы. А это позволяет наносить удары не только по Крымскому мосту, но и стратегическим целям на территории временно оккупированного украинского Крыма. Речь идет прежде всего о военных аэродромах. Это "Саки", это "Бельбек", это Джанкойский аэродром. Но ключевой целью остается Крымский мост", - подчеркнул Снегирев. видео дня

По его словам, даже сами оккупанты рассматривают несколько вариантов того, как мост может быть уничтожен Силами обороны Украины: и с воздуха, и с воды.

Снегирев добавил, что во всех этих случаях Украина имеет возможность использовать инновационные технологии.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Крымский мост - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина выступила на устных слушаниях по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Там призвали трибунал обязать Россию снести Керченский мост.

Также известно, что Россия готовится к масштабной атаке на Крымский мост. В частности, в районе переправы установлены две установки ПВО "Панцирь" и другие системы обороны.

Кроме того, участники крымского сопротивления отмечают, что на Крымском мо сту происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию отдельных частей.

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