'Атлас' двое суток в огне: эксперт назвал последствия удара по важной нефтебазе РФ

Вкратце:
- Нефтебаза "Атлас" в РФ является стратегическим объектом для поставки нефтепродуктов, в частности для армии
- ВСУ уже дважды наносили удары по этой базе, третий удар может быть последним
- Уничтожение базы повлечет большие логистические проблемы для России
Между Украиной и Россией продолжается обмен ударами дронами, где каждая из сторон пытается поразить критически важные объекты. Москва, в основном, ориентируется на удары по энергетической инфраструктуре Украины, тогда как Киев фокусируется на поражении российской логистики. Так поражение нефтебазы "Атлас" в Ростовской области прокомментировал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.
"Это стратегическая база, это федеральный резерв. Это аналог нашего госрезерва. Это большой объект, он является источником поставки нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов по разным направлениям. В первую очередь это южная часть фронта", - пояснил он.
Попович подчеркнул, что Силы обороны Украины уже наносили удары по этой базе дважды - летом и в августе. По его словам, третий удар может стать решающим и привести к окончательному уничтожению нефтебазы "Атлас".
"Если третий удар окончательно уничтожит эту базу (а она продолжает пылать уже второй день, и если происходит это горение, оно будет поглощать все новые и новые резервуары), то она выпадет из логистической цепочки. Придется что-то им придумывать. А такую большую базу им не удастся сразу заменить. Это переориентация логистики, это проблемы с поставками топлива. В любом случае это огромные сложности", - отметил обозреватель.
Удары по нефтебазе "Атлас" - что известно
Напомним, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области России, вызвав пожар на объекте. "Атлас" является частью военно-промышленного комплекса РФ, который поставляет нефтепродукты для армии.
Также нефтебазу "Атлас" атаковали дроны в ночь на 28 августа. Это была уже вторая атака на комбинат за август 2024 года.
Как сообщал Главред, тогда пожар охватил два резервуара с топливом, а черный дым распространился на 30 км. Спутниковые снимки показали повреждения объектов на территории нефтебазы.
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"Комбинат "Атлас" - что известно
ФГКУ "Комбинат "Атлас" Росрезерва специализируется на поставке нефтепродуктов для вооруженных сил России. Нефтебаза обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.
В августе 2020 года на базе комбината проходили совместные учения Минобороны и Росрезерва в рамках военных учений "Кавказ-2020".
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