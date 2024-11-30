'Атлас' двое суток в огне: эксперт назвал последствия удара по важной нефтебазе РФ

Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины, а Украина фокусируется на российской логистике, рассказал Денис Попович.

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Удар по "Атласу" - это стратегическое поражение российской логистики / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

Нефтебаза "Атлас" в РФ является стратегическим объектом для поставки нефтепродуктов, в частности для армии

ВСУ уже дважды наносили удары по этой базе, третий удар может быть последним

Уничтожение базы повлечет большие логистические проблемы для России

Между Украиной и Россией продолжается обмен ударами дронами, где каждая из сторон пытается поразить критически важные объекты. Москва, в основном, ориентируется на удары по энергетической инфраструктуре Украины, тогда как Киев фокусируется на поражении российской логистики. Так поражение нефтебазы "Атлас" в Ростовской области прокомментировал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Это стратегическая база, это федеральный резерв. Это аналог нашего госрезерва. Это большой объект, он является источником поставки нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов по разным направлениям. В первую очередь это южная часть фронта", - пояснил он.

видео дня

Попович подчеркнул, что Силы обороны Украины уже наносили удары по этой базе дважды - летом и в августе. По его словам, третий удар может стать решающим и привести к окончательному уничтожению нефтебазы "Атлас".

"Если третий удар окончательно уничтожит эту базу (а она продолжает пылать уже второй день, и если происходит это горение, оно будет поглощать все новые и новые резервуары), то она выпадет из логистической цепочки. Придется что-то им придумывать. А такую большую базу им не удастся сразу заменить. Это переориентация логистики, это проблемы с поставками топлива. В любом случае это огромные сложности", - отметил обозреватель.

Атаки по НПЗ / Главред

Удары по нефтебазе "Атлас" - что известно

Напомним, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области России, вызвав пожар на объекте. "Атлас" является частью военно-промышленного комплекса РФ, который поставляет нефтепродукты для армии.

Также нефтебазу "Атлас" атаковали дроны в ночь на 28 августа. Это была уже вторая атака на комбинат за август 2024 года.

Как сообщал Главред, тогда пожар охватил два резервуара с топливом, а черный дым распространился на 30 км. Спутниковые снимки показали повреждения объектов на территории нефтебазы.

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"Комбинат "Атлас" - что известно ФГКУ "Комбинат "Атлас" Росрезерва специализируется на поставке нефтепродуктов для вооруженных сил России. Нефтебаза обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины. В августе 2020 года на базе комбината проходили совместные учения Минобороны и Росрезерва в рамках военных учений "Кавказ-2020".

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