Поразили нефтебазу и уничтожили РЛС: украинские военные мощно ударили по оккупантам - детали

Была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков, а также поражена нефтебаза в Ростовской области.

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Украинские военные мощно ударили по оккупантам/ коллаж: Главред, фото: скрин, минобороны РФ

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Силы обороны Украины мощно ударили по оккупантам

Была поражена нефтебаза в РФ и уничтожена радиолокационная станция на оккупированных территориях

Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 29 ноября, нанесли удар по нефтебазе в Ростовской области страны-агрессора России, а также уничтожили радиолокационную станцию российских оккупантов.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Отмечается, что был нанесен удар по нефтебазе "Атлас", расположенной в Ростовской области РФ.

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"В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере два очага возгорания. Следует отметить, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны", - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что "Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для российской армии.

Также украинские воины уничтожили вражескую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекта "Бук-М3".

"В рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области", - отметили в Генштабе.

Там добавили, что задача была выполнена подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Удар по нефтебазе в Ростовской области РФ/ скрин

Смотрите видео последствий удара по нефтебазе в Ростовской области РФ:

Удар по нефтебазе в Ростовской области РФ/ скрин

Смотрите видео последствий удара по нефтебазе в Ростовской области РФ:

Взрывы и пожары в России и на оккупированных территориях - последние новости

Утром 29 октября сообщалось, что на Ростовщине после атаки дронов пылает нефтебаза. Вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Местные власти жалуются на массированную атаку дронов.

Также сообщалось, что разведчики уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк" стоимостью миллиард гривен. Для проведения операции было использовано четыре дальнобойных FPV-дрона за 100 тысяч гривен каждый.

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 25 ноября были атакованы три области РФ - украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России. Была успешно поражена нефтебаза в Калужской области страны-агрессора РФ. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

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"Комбинат "Атлас" - что известно ФГКУ "Комбинат "Атлас" Росрезерва специализируется на поставке нефтепродуктов для вооруженных сил России. Нефтебаза обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины. В августе 2020 года на базе комбината проходили совместные учения Минобороны и Росрезерва в рамках военных учений "Кавказ-2020".

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