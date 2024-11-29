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Поразили нефтебазу и уничтожили РЛС: украинские военные мощно ударили по оккупантам - детали

Алёна Воронина
29 ноября 2024, 11:28
58
Была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков, а также поражена нефтебаза в Ростовской области.
Удар по вражескому ЗРК Buk-M3
Украинские военные мощно ударили по оккупантам/ коллаж: Главред, фото: скрин, минобороны РФ

Кратко:

  • Силы обороны Украины мощно ударили по оккупантам
  • Была поражена нефтебаза в РФ и уничтожена радиолокационная станция на оккупированных территориях

Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 29 ноября, нанесли удар по нефтебазе в Ростовской области страны-агрессора России, а также уничтожили радиолокационную станцию российских оккупантов.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Отмечается, что был нанесен удар по нефтебазе "Атлас", расположенной в Ростовской области РФ.

видео дня

"В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере два очага возгорания. Следует отметить, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны", - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что "Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для российской армии.

Также украинские воины уничтожили вражескую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекта "Бук-М3".

"В рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области", - отметили в Генштабе.

Там добавили, что задача была выполнена подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Удар по нафтобазе в Ростовской области РФ
Удар по нефтебазе в Ростовской области РФ/ скрин

Смотрите видео последствий удара по нефтебазе в Ростовской области РФ:

Удар по нафтобазе в Ростовской области РФ
Удар по нефтебазе в Ростовской области РФ/ скрин

Смотрите видео последствий удара по нефтебазе в Ростовской области РФ:

Взрывы и пожары в России и на оккупированных территориях - последние новости

Утром 29 октября сообщалось, что на Ростовщине после атаки дронов пылает нефтебаза. Вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Местные власти жалуются на массированную атаку дронов.

Также сообщалось, что разведчики уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк" стоимостью миллиард гривен. Для проведения операции было использовано четыре дальнобойных FPV-дрона за 100 тысяч гривен каждый.

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 25 ноября были атакованы три области РФ - украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России. Была успешно поражена нефтебаза в Калужской области страны-агрессора РФ. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

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"Комбинат "Атлас" - что известно

ФГКУ "Комбинат "Атлас" Росрезерва специализируется на поставке нефтепродуктов для вооруженных сил России. Нефтебаза обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.

В августе 2020 года на базе комбината проходили совместные учения Минобороны и Росрезерва в рамках военных учений "Кавказ-2020".

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