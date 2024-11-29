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Часов со светом станет больше: когда украинцам ждать улучшения ситуации

Мария Николишин
29 ноября 2024, 11:20
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Большая часть Украины может выйти на график отключений света с двумя очередями.
Часов со светом станет больше: когда украинцам ждать улучшения ситуации
Отключение света / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления эксперта:

  • К выходным отключения света станут более мягкими
  • Восстановительные работы до сих пор продолжаются
  • В некоторых регионах Украины особенно сложная ситуация

Уже к выходным значительная часть Украины должна выйти на более сокращенный срок отключений электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "КИЕВ24".

В частности, он отметил, что для большинства украинцев до выходных отключения станут более мягкими и составят две очереди.

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По его словам, сейчас еще активно продолжаются соответствующие восстановительные работы.

"Сейчас работа идет, она идет достаточно интенсивно. И я думаю, что уже к выходным график станет более мягким, чем сегодня или вчера. Думаю, что при нормальном развитии событий мы на большей части Украины должны выйти на две очереди", - подчеркнул он.

Харченко также подчеркнул, что есть регионы, где особенно сложная ситуация, где времени на восстановление электроснабжения нужно больше.

Часов со светом станет больше: когда украинцам ждать улучшения ситуации
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, 29 ноября графики отключения света будут действовать в течение всего дня. Они введены в объеме одной, двух и трех очередей одновременно в разный период суток.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что этой зимой у украинцев может не быть света по 4-8 часов в день.

Стоит подчеркнуть, что Укрэнерго корректирует графики отключения света в течение дня, а регулярные атаки на энергосистему и большие объемы ремонтных работ затрудняют создание стабильного прогноза даже на несколько дней вперед.

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Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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