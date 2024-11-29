Часов со светом станет больше: когда украинцам ждать улучшения ситуации

Главное из заявления эксперта:
- К выходным отключения света станут более мягкими
- Восстановительные работы до сих пор продолжаются
- В некоторых регионах Украины особенно сложная ситуация
Уже к выходным значительная часть Украины должна выйти на более сокращенный срок отключений электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "КИЕВ24".
В частности, он отметил, что для большинства украинцев до выходных отключения станут более мягкими и составят две очереди.
По его словам, сейчас еще активно продолжаются соответствующие восстановительные работы.
"Сейчас работа идет, она идет достаточно интенсивно. И я думаю, что уже к выходным график станет более мягким, чем сегодня или вчера. Думаю, что при нормальном развитии событий мы на большей части Украины должны выйти на две очереди", - подчеркнул он.
Харченко также подчеркнул, что есть регионы, где особенно сложная ситуация, где времени на восстановление электроснабжения нужно больше.
Отключение света - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, 29 ноября графики отключения света будут действовать в течение всего дня. Они введены в объеме одной, двух и трех очередей одновременно в разный период суток.
Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что этой зимой у украинцев может не быть света по 4-8 часов в день.
Стоит подчеркнуть, что Укрэнерго корректирует графики отключения света в течение дня, а регулярные атаки на энергосистему и большие объемы ремонтных работ затрудняют создание стабильного прогноза даже на несколько дней вперед.
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Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
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