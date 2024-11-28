График отключения света на 29 ноября: жесткие ограничения будут действовать весь день

Вы узнаете:
- В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света
- В объеме скольких очередей будут выключать свет 29 ноября
- Почему введены жесткие ограничения
В Украине в пятницу, 29 ноября, вводят графики отключения света. Они будут действовать в течение всего дня. Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики будут введены в объеме одной, двух и трех очередей одновременно в разный период суток:
- 00:00 - 06:00 - одна очередь,
- 06:00 - 14:00 - две очереди,
- 14:00 - 18:00 - три очереди,
- 18:00 - 22:00 - две очереди,
- 22:00 - 24:00 - одна очередь.
"Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что в течение суток время применения и объемы ограничений могут измениться.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия нанесла более 220 целенаправленных атак против объектов генерации электроэнергии. Также РФ оккупировала около 18 гигаватт энергетической мощности.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.
Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенк сказал, что отключения электроэнергии могут длиться и по 20 часов в сутки, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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