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Разведчики уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк" стоимостью миллиард гривен

Анна Ярославская
29 ноября 2024, 10:26
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Для проведения операции были использованы четыре дальнобойных FPV-дрона за 100 тысяч гривен каждый.
РЛС
Разведчики уничтожили РЛС "Зоопарк" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Уничтожен вражеский РЛС "Зоопарк"
  • Вражеский комплекс сожгли четыре FPV-дрона

Украинские разведчики подразделения "Крила" обнаружили и нанесли удар по радиолокационной станции российских оккупантов "Зоопарк".

"Уничтожение враждебного "зоопарка" ― разведчики сожгли дорогостоящий радиолокационный комплекс россиян", - сообщила пресс-служба ГУР.

видео дня

Стоимость этого комплекса составляет около 1 миллиарда гривен.

Отмечается, для проведения операции были использованы четыре дальнобойных FPV-дрона, каждый из которых стоит примерно 100 тысяч гривен.

"Соотношение ― 1:10 000. Продолжаем борьбу!", — сообщили разведчики.

Смотрите видео - Разведчики уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк":

Скриншот

Как сообщал Главред, это не первый подобный уничтоженный комплекс оккупантов. Осенью 2023 года бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" российских оккупантов. Такую "жирную" вражескую цель украинские защитники "отминусовали" на Донецком направлении.

В октябре 2022 года в Херсонской области также была уничтожена радиолокационная станция разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" – с ее помощью враг корректировал огонь своей артиллерии.

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РЛС "Зоопарк-1"

"Зоопарк-1" — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы.

Основным назначением комплекса является разведка огневых средств противника (РСЗО, артиллерия, минометы, тактические ракетные установки, комплексы ПВО) и корректировка огня. Также используется для слежения за воздушным пространством и контролем над беспилотными летательными аппаратами.

Боеприпасы в воздухе обнаруживаются с помощью РЛС и их траектория вычисляется, позволяя определить как точку стрельбы, так и район падения.

Один "Зоопарк" способен одновременно обнаруживать до 70 вражеских позиций за минуту и передавать их координаты в течение 20 секунд после залпа, часто еще до падения снарядов. Информация автоматически передается на командный пункт управления.

Комлекс используется РФ в ходе вторжения в Украину. По данным британской разведки, по состоянию на март 2023 года, Россия потеряла как минимум шесть радиолокационных комплексов "Зоопарк-1" в ходе вторжения.

Одна самоходная РЛС 1Л261 комплекса "Зоопарк-1М" была захвачена ВСУ в ходе контрнаступления. Стоимость системы "Зоопарк-1М", по данным Forbes, оценивают в около 25 миллионов долларов.

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