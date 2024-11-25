Атаковали 3 области РФ: украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России

Была успешно поражена нефтебаза в Калужской области страны-агрессора РФ. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

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Украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кратко:

Силы обороны Украины ударили по ряду важных объектов российских оккупантов

Был нанесен удар по объектам в трех областях РФ

Была успешно поражена нефтебаза в Калужской области, другие результаты уточняются

Силы обороны Украины успешно ударили по ряду важных объектов российских оккупантов на территории страны-агрессора России в ночь на понедельник, 25 ноября.

Были атакованы объекты, в частности, в Брянской, Калужской и Курской областях РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"В ночь на 25 ноября 2024 подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

"Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться и дальше", - отметили в Генштабе ВСУ.

Удар по Калуге в РФ дронами/ скрин

Смотрите видео пожара в Калуге после удара дронов:

Удары по территории РФ - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 25 ноября в российской Калуге была "взрывная" ночь - БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун". Дроны атаковали в Калуге завод "Тайфун", который является одним из ключевых предприятий вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК). Под атаку попала и нефтебаза "Калуганефтепродукт".

Также в ночь на 20 ноября ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ. В стране-агрессоре России был поражен командный пункт. В городе Губкин Белгородской области были слышны взрывы и виден густой туман.

После этого появились первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской области. Стало известно, что украинские военные могли ударить ракетами по усадьбе с северокорейскими военными.

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