Атаковали 3 области РФ: украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России

Кратко:
- Силы обороны Украины ударили по ряду важных объектов российских оккупантов
- Был нанесен удар по объектам в трех областях РФ
- Была успешно поражена нефтебаза в Калужской области, другие результаты уточняются
Силы обороны Украины успешно ударили по ряду важных объектов российских оккупантов на территории страны-агрессора России в ночь на понедельник, 25 ноября.
Были атакованы объекты, в частности, в Брянской, Калужской и Курской областях РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"В ночь на 25 ноября 2024 подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.
"Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться и дальше", - отметили в Генштабе ВСУ.
Смотрите видео пожара в Калуге после удара дронов:
Удары по территории РФ - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в ночь на 25 ноября в российской Калуге была "взрывная" ночь - БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун". Дроны атаковали в Калуге завод "Тайфун", который является одним из ключевых предприятий вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК). Под атаку попала и нефтебаза "Калуганефтепродукт".
Также в ночь на 20 ноября ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ. В стране-агрессоре России был поражен командный пункт. В городе Губкин Белгородской области были слышны взрывы и виден густой туман.
После этого появились первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской области. Стало известно, что украинские военные могли ударить ракетами по усадьбе с северокорейскими военными.
Читайте также:
- РФ не прекращает террор дронами: оккупанты за ночь выпустили 145 БпЛА
- Значительная часть украинцев потеряет бронь: нардеп объяснил новые правила
- Замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред