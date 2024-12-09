Подрыв начальника Еленовской колонии в Донецке: новые детали дерзкой операции

Операция по ликвидации начальника Еленовской колонии готовилась несколько месяцев и показательно, что взрыв произошел в центре Донецка, отметил Андрющенко.

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Новые детали подрыва начальника Еленовской колонии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Андрющенко:

В Донецке взорвали начальника Еленовской колонии и его жену, которые были причастны к пыткам украинских пленных

Операция готовилась несколько месяцев

9 декабря во временно оккупированном Донецке был взорван автомобиль, в котором находился Сергей Евсюков, начальник Еленовской колонии, известной из-за теракта против украинских пленных. В результате взрыва Евсюков погиб, а его жена, которая также была в машине, получила тяжелые ранения. Бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что жена Евсюкова работает в так называемом "министерстве внутренних дел ДНР" и тоже причастна к репрессиям.

По его словам, Еленовская колония начала действовать в 2022 году, став местом содержания украинцев после массовых фильтраций в Мариуполе. Он подчеркнул, что супруги Евсюковы принимали активное участие в пытках, запугивании и дискриминации проукраински настроенных граждан на оккупированных территориях, а также в издевательствах над удерживаемыми в колонии украинскими пленными.

видео дня

"Поэтому это абсолютно справедливая расплата для этой семьи", - подчеркнул Андрющенко.

Бывший советник городского головы Мариуполя отметил, что операцию готовили длительное время - не дни или недели, а месяцы. Детально анализировали графики, привычки и маршруты бывшего начальника Еленовской колонии, привлекая также людей, которые действуют на оккупированной территории.

"Относительно подробностей могу сказать, что взрывное устройство было установлено в районе места водителя. Оккупанты говорят о 100 граммах в тротиловом эквиваленте, но, судя по последствиям, его было гораздо больше. Взрывчатка была установлена снаружи автомобиля и очень точно. Очень показательно, что это случилось в самом центре Донецка. Это и месть, и демонстрация того, что оккупация борется", - добавил Андрющенко.

Теракт в Еленовке - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 июля 2022 года российские оккупанты совершили очередной террористический акт, обстреляв из артиллерии колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области. В этой колонии российские войска удерживали украинских военнопленных. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

СБУ позже обнародовала перехваченные телефонные разговоры боевиков из так называемой "ДНР", которые подтверждают, что взрыв в колонии организовали российские оккупационные силы. В результате этого теракта погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте спецслужбы.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины прокомментировало инцидент, отметив, что одной из главных причин теракта в Еленовской колонии было сокрытие хищений средств, выделенных на содержание военнопленных. Об этом говорится в заявлении ГУР МО Украины.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - экс-советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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