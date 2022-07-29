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Теракт в Еленовке: наемники "Вагнера" скрывали следы преступлений - ГУР

29 июля 2022, 18:34

В Еленовскую колонию должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных.

еленовка
Последствия теракта РФ в Еленовке / t.me/pgo_gov_ua

В Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали террористический акт РФ в Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских военнопленных.

Как говорится в сообщении ГУР МО Украины в Telegram, главная цель теракта в Еленовской колонии - сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.

Отмечается, что 1 августа в Еленовскую колонию должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных.

Подчеркивается, что реальное состояние здания и условия содержания в ней пленных не отвечали требованиям российского руководства, "проблему" было решено путем уничтожения помещения, вместе с размещенными в нем украинцами.

Кроме того, в ГУР еще одной целью провокации является увеличение социального напряжения в Украине. Учитывая большой общественный интерес к судьбе воинов "Азовстали", по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине.

Как сообщили в ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

"Подчеркиваем, что взрывы в Еленевке, которые привели к гибели украинских защитников - сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта", - уточнили в разведке.

Подробности теракта в Еленовке

В ГУР говорят, что теракт совершен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПГК - Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ.

"С целью выяснения реальных обстоятельств теракта и недопущения повторения подобного в будущем, призываю все международные институции выразить жесткую позицию в отношении событий в Еленевке. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которое является одним из гарантов безопасности и надлежащего содержания украинских военнопленных, должно дать надлежащую оценку событиям и приложить усилия для выяснения реальных обстоятельств и причин убийства украинских защитников", - добавил руководитель ГУР Кирилл Буданов.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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