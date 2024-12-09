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"Перезагружаем систему": Зеленский анонсировал важные изменения в армии

Ангелина Подвысоцкая
9 декабря 2024, 20:37
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Зеленский поручил выделить бригадам дополнительные средства.
Зеленский, ВСУ
Зеленский анонсировал изменения в армии / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, ОП

Главное с видеообращения Зеленского:

  • Зеленский анонсировал изменения в подготовке воинов
  • Сырский доложил о ситуации на фронте
  • Зеленский поручил в ближайшие дни увеличить финансирование бригад

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Один из вопросов касался качества подготовки воинов, что требует изменений.

видео дня

"Кадровые изменения произошли. Именно для того, чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол, Михаил Драпатий этим будут заниматься. Сегодня было начало соответствующего обсуждения на нашей Ставке. Дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад ... Именно качество подготовки воинов - это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших ребят", - сказал Зеленский.

Он поручил провести аудит того, что именно необходимо изменить немедленно и что именно нужно добавить, кого заменить. Это может быть сделано и на организационном уровне, и на уровне финансов.

Главком Александр Сырский доложил о ситуации на фронте и защите позиций ВСУ на основных направлениях.

"Был также отдельный доклад Павла Палисы относительно сумм прямых средств в бригады непосредственно - для дополнительной закупки дронов. Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас вижу, что той суммы также недостаточно", - отметил президент.

Зеленский также поручил премьер-министру на порядок увеличить финансирование для бригад дополнительно. Это планируется сделать уже в ближайшие дни.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Зеленский
Зеленский провел важное заседание Ставки / фото: скриншот

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российская оккупационная армия захватила четыре населенных пункта в Донецкой области. По словам аналитиков мониторингового канала DeepState, россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что сейчас ситуация на фронте крайне сложная, уже в ближайшие дни Купянск, что на Харьковщине, может во второй раз почувствовать оккупацию.

В то же время Силы обороны Украины продолжают проводить операцию в Курской области. Командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что враг активизировался и пробовал провести штурмы.

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